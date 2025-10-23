Скидки
Лидс — Вест Хэм, 24 октября 2025, прогноз на матч АПЛ, смотреть онлайн, трансляция, во сколько, голы, счёт

«Лидс» — «Вест Хэм». Нуну Эшпириту Санту опять в тупике
Максим Ермаков
«Лидс» — «Вест Хэм»: прогноз на матч
Назначение нового тренера никак не помогает лондонскому клубу.

24 октября 2025 года в матче 9-го тура АПЛ сыграют «Лидс» и «Вест Хэм». Встреча состоится на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Начало — в 22:00 мск. Нуну Эшпириту Санту не вызывает никакого доверия. Кажется, он выбрал неподходящий клуб.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лидс» — «Вест Хэм» 24 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Лидса» можно с коэффициентом 1.85, а шансы «Вест Хэма» оценили в 4.30. Ничья идёт с коэффициентом 3.55.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев за 7.00.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Вест Хэм» (24.10.2025)

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
24 октября 2025, пятница. 22:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лидс» не лучшим образом начал сезон и находится в трёх очках от зоны вылета после восьми туров. Радость от победы в матче с «Вулверхэмптоном» (3:1) сменилась печалью от очередной безвыигрышной серии. Команда сыграла вничью с «Борнмутом» (2:2), а уступила «Тоттенхэму» (1:2) и «Бёрнли» (0:2).

Даниэль Фарке не может улучшить игру в обороне. Наоборот, она становится с каждым днём всё более уязвимой. 35-летний голкипер Карл Дарлоу проиграл четыре матча подряд, включая выступления за сборную Уэльса. Основным голкипером клуба должен был стать приобретённый у «Лиона» Лукас Перри. Он был травмирован, но уже проходит этап восстановления.

Появление бразильца в воротах, конечно, улучшит ситуацию, однако и защита должна отрабатывать лучше. Не вовремя травму получил Ноа Окафор — единственный футболист «Лидса», которому удалось в этом сезоне забить хотя бы два мяча. Помочь команде может разве что поддержка домашних трибун. На своём поле она проиграла только один из четырёх матчей — «Тоттенхэму» с разницей в один мяч.

У «Вест Хэма» ситуация намного хуже. Команда находится на предпоследнем месте в таблице АПЛ. Похоже, назначение главным тренером Нуну Эшпириту Санту не помогло. Под его руководством команда сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1), а уступила «Арсеналу» (0:2) и «Брентфорду» (0:2).

В последнем матче португальский тренер вызвал вопросы своими действиями. Он сделал ряд изменений в составе и по ходу игры несколько раз менял схему игры в защите. Многие критически отнеслись к его решению выставить в центр нападения Лукаса Пакета, пока Никлас Фюллькруг выбыл из-за травмы. Он не доверяет Каллуму Уилсону, все три игры держит того на скамье запасных.

Лондонцам не хватает лидера в атаке. Каллум Маршалл подаёт большие надежды, но получает мало игрового времени. Рассчитывать на него все 90 минут слишком рано. Вот и получается, что Нуну Эшпириту Санту без Фюллькруга оказался в большом тупике. Ему нужен чистый форвард, а такого в составе просто не сыскать. Отсюда отсутствие реализации.

Когда португалец работал с «Ноттингем Форест», был Крис Вуд, через которого он выстраивал разрушительную игру на контратаках. Играть в другой футбол, видимо, не умеет. Вот и получается, что даже «Лидс» выглядит симпатичнее «Вест Хэма». Наиграть на победу хозяевам, конечно, вряд ли удастся, но удержать ничью сложно не будет. На этот исход и будет сделан наш прогноз.

Ставка: ничья в матче «Лидс» — «Вест Хэм» за 3.55.

