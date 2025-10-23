«Милан» — «Пиза». Массимилиано Аллегри сохранит лидерство в Серии А

24 октября 2025 года в матче 8-го тура Серии А сыграют «Милан» и «Пиза». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 21:45 мск. Массимилиано Аллегри настроен сохранить первое место.

Коэффициенты букмекеров на матч «Милан» — «Пиза» 24 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 1.30, а шансы «Пизы» оценили в 10.00. Ничья идёт с коэффициентом 5.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев за 6.00.

Прогноз на матч 8-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Пиза» (24.10.2025)

Массимилиано Аллегри преобразил «Милан» во всех аспектах. Теперь можно претендовать на чемпионский титул, если не произойдёт ничего сверхъестественного. Команда стала более дисциплинированной и организованной. Особенно это касается оборонительных действий. Всего четыре пропущенных мяча в семи встречах не дадут соврать.

Миланцы возглавляют таблицу Серии А, но опережают лишь на одно очко «Интер», «Наполи» и «Рому». Пока из этой тройки подопечные Аллегри встречались только с действующим чемпионом – и одержали победу 2:1. Шесть матчей подряд они не знают поражений, выиграв пять из них. Единственная ничья на этой дистанции пришлась на встречу с «Ювентусом» (0:0).

В последнем матче «Милан» выиграл у «Фиорентины» (2:1). Дубль оформил Рафаэл Леау. Теперь можно с уверенностью сказать, что он восстановился после травмы. А вот Кристиан Пулишич, на счету которого уже четыре мяча в этом сезоне, не смог сыграть из-за повреждения. Состав команды сбалансирован. В полузащите дирижирует опытный 40-летний Лука Модрич, а за защитой следит Страхиня Павлович.

«Пиза» вообще не вписывается в Серию А и закономерно находится на последнем месте в таблице. Она не выиграла ни одного из семи матчей чемпионата, потерпев четыре поражения. В трёх последних встречах команда не может даже забить, но дважды скатала нулевую ничью — с «Фиорентиной» и «Вероной». Между ними с разгромным счётом уступила «Болонье» (0:4).

На выездах у клуба из Пизы серия из трёх поражений во всех турнирах. Нет сомнений, что команда предпочтёт играть вторым номером, хотя бы в надежде на ещё одну ничью. Однако «Милан» не испытывает проблем с реализацией, вскрыть такую защиту не должно составить никакого труда. Ошибок под давлением не избежать.

Всего лишь три гола забила «Пиза» в Серии А, а «Верона» — два. Поэтому нет ничего удивительно, что они скатали нулевую ничью. Кстати, как раз в том матче впервые вышел на поле 40-летний защитник Рауль Альбиоль. Возраст для него не помеха. Стал лучшим игроком матча. Его опыт будет полезен, но этого недостаточно.

Предлагаем поставить на то, что «Милан» выиграет и не пропустит. Команда Аллегри может отдавать все силы в матчах Серии А, потому что не участвует в еврокубках. Вовремя пришёл в форму Леау, заменив выбывшего Пулишича. Гости будут упираться, 40-летний экс-защитник «Реала» им поможет, но поражения не избежать.

Ставка: «Милан» выиграет у «Пизы» и не пропустит за 1.98.