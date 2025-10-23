10-я сотня is coming: шанс для Овечкина — в матче с «Коламбусом»

Ещё немного – и Ови сможет оформить 900+ голов в НХЛ. Сейчас на его счету 898 шайб.

Матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» пройдёт в Коламбусе в ночь на 25 октября. Стартовое вбрасывание запланировано на 2:00 мск. Это первый выезд для «Кэпс» за пять игр, тогда как «Джекетс» вернулись домой после яркой победы во встрече с «Даллас Старз».

Коэффициенты на матч НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон» 25 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 48% вероятности. Ничья и овертайм идут за 4.30, а победа «Коламбуса» по итогам трёх периодов оценивается в 3.00.

Вместе с тем аналитики ждут результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 5.5 шайбы — за 1.77. Если вратарь забросит шайбу, сыграет коэффициент 500.0.

Прогноз на матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз» (25.10.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат 25 октября 2025, суббота. 02:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон

«Кэпиталз», кажется, нащупали игру. Есть свежая победа со счётом 4:1 во встрече с «Сиэтлом» и серия с заброшенными шайбами в большинстве в четырёх матчах подряд. Кроме того, на отрезке из шести игр всего одно поражение. «Джекетс», в свою очередь, недавно уверенно победили «Даллас» (5:1), тем самым подняв моральную составляющую. Так что получаем накат гостей против домашнего куража.

Один из ключевых моментов — спецбригады. У «Коламбуса» старт сезона с провисающим меньшинством (около 55-56%). И именно сюда может больно ударить усилившееся большинство «Вашингтона». Если хозяева не снизят количество удалений и не поправят качество передач, игра поплывёт к гостям ещё до экватора.

Стоит отдельно упомянуть Овечкина. Капитан уже побил рекорд Гретцки и идёт к отметке в 900 голов. Он снова часто получает шайбу в «офисе» слева, а розыгрыши стали запускаться быстрее через Карлсона и Строума. К слову, в нынешнем сезоне Ови раздаёт пасы гораздо чаще, чем забивает. Однако на фоне проблем с меньшинством у хозяев шанс Овечкина на гол в большинстве выше среднего — вопрос количества бросков с его точки.

Вероятно, в первом периоде «Блю Джекетс» будут давить сменами через Марченко и Дженнера, а также загрузят трафиком пятак. «Кэпитал» могут ответить быстрым выходом в контратаки и «охотой» на удаления. Если «Коламбус» не уделит внимание дисциплине и не прижмёт Ови, вторая половина встречи может уйти под контроль гостей по части голевых моментов.

Прогнозируем, что «Вашингтон» обыграет «Коламбус», поскольку превосходит его в плане спецбригад. Да и форма лидеров у гостей сейчас весомее, чем домашний темп хозяев. Конкретно у капитана «столичных» может появиться хороший шанс приблизиться к 10-й сотне голов в НХЛ.

Ставка: «Вашингтон» обыграет «Коламбус» за 2.10.