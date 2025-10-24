Экспресс на футбол: «Милан» лидирует, Захарян — наоборот

Еврокубки позади, возвращаемся на внутреннюю арену. Сегодня, 24 октября, откроется программа уикенда в топовых европейских первенствах. Выбрали самые яркие матчи дня, сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Милан» — «Пиза»

Массимилиано Аллегри преобразил «Милан» во всех аспектах. Теперь можно претендовать на чемпионский титул, если не произойдёт ничего сверхъестественного. Команда стала более дисциплинированной и организованной. Особенно это касается оборонительных действий. Всего четыре пропущенных мяча в семи встречах не дадут соврать. Миланцы возглавляют таблицу Серии А.

«Пиза» вообще не вписывается в Серию А и закономерно находится на последнем месте в таблице. Она не выиграла ни одного из семи матчей чемпионата, потерпев четыре поражения. В трёх последних встречах команда не может даже забить, но дважды скатала нулевую ничью — с «Фиорентиной» и «Вероной». Между ними с разгромным счётом уступила «Болонье» (0:4). На выездах у клуба из Пизы серия из трёх поражений во всех турнирах.

Предлагаем поставить на то, что «Милан» выиграет и не пропустит. Команда Аллегри может отдавать все силы в матчах Серии А, потому что не участвует в еврокубках. Вовремя пришёл в форму Леау, заменив выбывшего Пулишича. Гости будут упираться, 40-летний экс-защитник «Реала» Рауль Альбиоль им поможет, но поражения не избежать.

Прогноз на матч «Лидс» — «Вест Хэм»

«Лидс» не лучшим образом начал сезон и находится в трёх очках от зоны вылета после восьми туров. Радость от победы в матче с «Вулверхэмптоном» (3:1) сменилась печалью от очередной безвыигрышной серии. Команда сыграла вничью с «Борнмутом» (2:2), а уступила «Тоттенхэму» (1:2) и «Бёрнли» (0:2). Даниэль Фарке не может улучшить игру в обороне. Наоборот, она становится с каждым днём всё более уязвимой.

Однако у «Вест Хэма» ситуация намного хуже. Команда находится на предпоследнем месте в АПЛ. Похоже, назначение главным тренером Нуну Эшпириту Санту не помогло. Под его руководством команда сыграла вничью с «Эвертоном» (1:1) и уступила «Арсеналу» (0:2) и «Брентфорду» (0:2). В последнем матче португальский тренер вызвал вопросы своими действиями. Сделал ряд изменений в составе и по ходу несколько раз менял схему.

Лондонцам не хватает лидера в атаке. Когда португалец работал с «Ноттингем Форест», был Крис Вуд, через которого он выстраивал разрушительную игру на контратаках. Играть в другой футбол, видимо, не умеет. Вот и получается, что даже «Лидс» выглядит симпатичнее «Вест Хэма». Наиграть на победу хозяевам, конечно, вряд ли удастся, но удержать ничью сложно не будет. На этот исход и будет сделан наш прогноз.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Севилья»

«Реал Сосьедад» пытается выкарабкаться из зоны вылета. Единственную победу в этом сезоне команда одержала в матче с «Мальоркой» (1:0), но после неё проиграла «Барселоне» (1:2) и «Райо Вальекано» (0:1), а с «Сельтой» сыграла вничью (1:1). Плохая реализация всегда преследовала команду, а в этом сезоне стала хуже игра в обороне. Арсен Захарян оправился после травмы и в прошлой встрече вышел на поле в концовке. Он должен постараться усилить игру.

Впереди матч с «Севильей», которая нестабильна, однако находится в двух очках от зоны еврокубков. Под руководством Матиаса Алмейды качественно функционирует атака, однако в защите проходной двор. За девять матчей в чемпионате Испании севильцы забили 16 мячей, а пропустили – 14. В пяти последних встречах они выиграли у «Алавеса» (2:1), «Райо Вальекано» (1:0) и сенсационно разгромили «Барселону» (4:1). Только за это можно простить все поражения.

Хорошо укомплектована линия атаки. Исаак Ромеро (три гола) и Акор Адамс (два гола) удачно дополняют друг друга в центре нападения. Даже 36-летний Алексис Санчес не просто привносит опыт, но и полезен в плане результативности. Он забил «Барселоне». «Севилья» явно сильнее «Реала Сосьедад». Как минимум её атака заряжена на голы, пусть даже оборона нестабильна. Поставим на то, что гости не проиграют.

Экспресс на футбол 24 октября 2025 года

Ставка 1: «Милан» выиграет у «Пизы» и не пропустит за 1.98.

