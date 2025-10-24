Экспресс на хоккей: Овечкин идёт к 900 шайбам, а СКА наконец-то победит

Регулярный чемпионат набрал обороты как в Континентальной, так и в Национальной хоккейной лиге. Сегодня, 24 октября, очередной игровой день. Вечером следим за матчем СКА — «Сочи», а в ночь на 25 октября — за матчем «Коламбус» — «Вашингтон».

Прогноз на матч СКА — «Сочи»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 октября 2025, пятница. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

СКА принимает «Сочи». У хозяев на мостике по-прежнему Игорь Ларионов, у гостей — Владимир Крикунов. Петербуржцы никак не могут избавиться от неудач, проиграли восемь из девяти прошлых встреч. У «Сочи», впрочем, дела ещё хуже — команда идёт на серии из шести поражений и замыкает таблицу Запада. Да и домашний лёд склоняет весы в пользу СКА.

Логично будет ожидать длинные отрезки контроля у хозяев. Подопечные Игоря Ларионова чище и чаще выходят из-под прессинга и дольше катают смены в чужой зоне. Реализация у них была неровной. Но «Сочи» ограничен, в том числе и в плане ротации из-за травм.

Сценарий тянет к сдержанному счёту. Гости попытаются закрыть середину и ловить соперника на ошибках, однако давление и большинство СКА должны со временем пробить блок. Глубина у армейцев больше, а состав качественнее. Надо докрутить психологию. Прогнозируем победу СКА в основное время с разницей в пару шайб.

Прогноз на матч «Коламбус» — «Вашингтон»

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 25 октября 2025, суббота. 02:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Кэпиталз», кажется, нащупали игру. Есть свежая победа со счётом 4:1 во встрече с «Сиэтлом» и четырёхматчевая серия с заброшенными шайбами в большинстве. Кроме того, на отрезке из шести игр всего одно поражение. «Джекетс», в свою очередь, недавно уверенно победили «Даллас» (5:1), тем самым подняв моральную составляющую. Так что получаем накат гостей против домашнего куража.

Стоит отдельно упомянуть Овечкина. Капитан уже побил рекорд Гретцки и идёт к отметке в 900 голов. Он снова часто получает шайбу в «офисе» слева, а розыгрыши стали запускаться быстрее через Карлсона и Строума. К слову, в нынешнем сезоне Ови раздаёт пасы гораздо чаще, чем забивает. Однако на фоне проблем с меньшинством у хозяев шансы у Овечкина на гол в большинстве выше среднего — вопрос в количестве бросков с его точки.

Вероятно, в первом периоде «Блю Джекетс» будут давить сменами через Марченко и Дженнера, а также загрузят трафиком пятак. «Кэпиталз» могут ответить быстрым выходом в контратаки и «охотой» на удаления. Прогнозируем, что «Вашингтон» обыграет «Коламбус», поскольку превосходит его в плане спецбригад. Да и форма лидеров у гостей сейчас весомее. Конкретно у капитана «столичных» может появиться хороший шанс приблизиться к 10-й сотне голов в НХЛ.

Экспресс на хоккей 24 октября 2025 года

Ставка 1: «Вашингтон» обыграет «Коламбус» за 2.10.

«Вашингтон» обыграет «Коламбус» за 2.10. Ставка 2: СКА обыграет «Сочи» с форой (-1.5) за 1.88.

Общий коэффициент: 2.10 х 1.88 = 3.94.