Придётся подождать: «Спартак» и «Оренбург» отложат голы на второй тайм

Матч 13-го тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург» пройдёт в Москве на «Лукойл Арене». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск. Фактор своего стадиона и качество поля — в плюс хозяевам, которые дома обычно начинают агрессивнее и активнее давят через фланги.

Коэффициенты на матч РПЛ «Спартак» — «Оренбург» 25 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.37, что приблизительно составляет 73% вероятности. Ничья идёт за 5.40, а победа «Оренбурга» оценивается в 7.20.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.45. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.70. Самый вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Спартак» — «Оренбург» (25.10.2025)

У «Спартака» Деян Станкович работает второй сезон, однако ситуация вокруг клуба на фоне слухов об отставке только накаляется. «Оренбург», в свою очередь, недавно сменил наставника — команду возглавил Ильдар Ахметзянов, ранее работавший в «КАМАЗе». Эффект от смены специалиста возможен, но времени на глубокую перестройку мало. Подобное чаще даёт всплеск, а не устойчивость.

Форма к 13-му туру Российской Премьер-Лиги у «Спартака» после удачного отрезка немного просела – свежая ничья дома с «Ростовом» после проигранного дерби с ЦСКА. «Оренбург» же при Ахметзянове стартовал с рабочей ничьей с «Крыльями Советов» в Самаре, однако в Кубке России на неделе получил 0:6 во встрече с «Зенитом». Сказалось удаление уже на шестой минуте.

Ключ к матчу — дисциплина при игре без мяча. «Оренбург» в этом сезоне обычно держится очень стойко. Пропускает почти в каждом туре, но зачастую лишь после перерыва. Разгром от «Зенита» не в счёт, а вот с «Крыльями Советов» победу оренбуржцы упустили лишь на 85-й минуте. При этом после 0:6 в Санкт-Петербурге тренерский штаб и футболисты наверняка захотят исправиться. Концентрация будет запредельной.

В очных встречах за последние два сезона равенство. В июле 2024 года «Оренбург» взял верх (2:0), а в марте 2025 года «Спартак» ответил тем же (2:0) на «Лукойл Арене». Важно, что оба раза победители сохранили ворота нетронутыми. И в обоих встречах голы были забиты после перерыва.

Если «Спартак» быстро заведёт свой прессинг и нагрузит фланги, то «Оренбург» неизбежно просядет по владению и начнёт фолить. У гостей будет шанс, если получится пережить стартовый отрезок. Но на длинной дистанции глубина скамейки и вариативность схем у хозяев дадут о себе знать.

Прогнозируем, что «Спартак» обыграет «Оренбург». Он лучше готов структурно, стабильнее в переходных фазах и имеет преимущество домашнего поля. Однако ждём, что больше голов будет забито именно во второй половине встречи. Возможно, до перерыва вообще не будет результативных действий. Альтернативный вариант — победа красно-белых с разницей в один-два гола.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.90.