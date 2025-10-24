0:3 в матче с «Локомотивом» — в прошлом. ЦСКА вновь на коне и обыграет «Крылья Советов»

Матч 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов» пройдёт в Москве на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Домашний фактор будет работать в плюс армейцам, ведь при заполненном стадионе они традиционно агрессивнее начинают и дают больше давления.

Коэффициенты на матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов» 25 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно составляет 69% вероятности. Ничья идёт за 4.46, а победа «Крыльев Советов» оценивается в 7.50.

Вместе с тем аналитики склоняются к результативному футболу. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.88. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.05. Самый вероятный счёт — 1:0 или 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» (25.10.2025)

В ЦСКА видна работа Фабио Челестини. Структура команды уже хорошо читается, есть опора на контроль центральной зоны через полузащитников. Ключевые фигуры — Обляков, Кисляк, Глебов и Круговой. «Крылья Советов», в свою очередь, под руководством Магомеда Адиева летом начали перестройку. На дистанции это даёт разницу. Здесь перевес у хозяев.

Текущая форма говорит за ЦСКА. Да, неделю назад было болезненное поражение со счётом 0:3 в дерби с «Локомотивом». Армейцы упустили лидерство в РПЛ. Однако затем вернулись к победам, выиграв в Кубке России у «Акрона» (3:2) и заняв первое место в группе. Не без труда, но вернули положительный результат и тонус. У «Крыльев Советов» же тяжёлые дни: 0:2 в матче с «Рубином» в РПЛ и 0:4 во встрече с «Динамо» Карпина в Кубке России.

Кроме того, очные встречи в Москве, мягко говоря, не всегда проходят легко для гостей. Весной команды разошлись миром — 1:1. Однако в историческом плане у ЦСКА ощутимое преимущество на своём поле. Да и армейцы по-прежнему лучшие в этом сезоне РПЛ по количеству набранных очков на домашнем стадионе. В то время как «Крылья Советов» посредственно выступают на выезде.

Что ждать от возможного сценария игры? ЦСКА дома чаще давит за счёт прессинга и быстрых выходов в атаку через центр с доведением мяча до флангов. Так возникают кроссы. «Крылья Советов» эффективнее в переходах и быстрых атаках, но при длительной обороне у своей трети допускают серию стандартов. А это риск в матче с таким мастеровитым соперником.

Кадровые нюансы учитывать стоит аккуратно. Несколько недель назад у Игоря Акинфеева была травма голеностопа, а Игорь Дивеев сломал нос в матче с «Локомотивом». Решение по их участию примет медицинский штаб ближе к матчу. Но даже в случае ротации у хозяев будет преимущество.

Прогнозируем, что ЦСКА обыграет «Крылья Советов», которые уступили в пяти из семи последних матчей во всех турнирах. Ожидаем гол хозяев до перерыва с контролем мяча после. У гостей будут шансы забить мяч во втором тайме за счёт стандартов и вторых мячей, так что результативность может быть достаточно высокой. Проверим П1 + тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: ЦСКА обыграет «Крылья Советов» + тотал больше 2.5 мяча за 2.33.