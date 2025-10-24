А у «Манчестер Юнайтед» точно проблемы? Рубена Аморима зря ругали!

«Красные дьяволы» в двух очках от топ-3 АПЛ, и смелый «Брайтон» им не страшен.

25 октября 2025 года в матче 9-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 19:30 мск. Команда Рубена Аморима воодушевлена победой во встрече с «Ливерпулем», а у Фабиана Хюрцелера беспроигрышная серия из четырёх матчей в чемпионате Англии. Посмотрим, чья возьмёт.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» 25 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение манкунианцам. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно с коэффициентом 2.05, а шансы «Брайтона» оценили в 3.35. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу хозяев за 9.00.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» (25.10.2025)

Рубен Аморим не собирается прощаться с «Манчестер Юнайтед». После нестабильных результатов команда одержала две победы подряд — в матчах с «Сандерлендом» (2:0) и «Ливерпулем» (2:1). Выиграв у действующего чемпиона Англии, португальский тренер снял с себя давление и вдохнул полной грудью. Победу принёс Гарри Магуайр. Между прочим, это его первый гол в сезоне.

От попадания в тройку в АПЛ «МЮ» отделяет два очка. Рубен Аморим верит в командный дух и посвятил победу в прошлой встрече болельщикам. Он уверен, что его подопечные могут играть намного сильнее. Остаётся только это доказать и окончательно закрыть рты критикам. На «Олд Траффорд» клуб из Манчестера одержал три победы подряд в последних встречах.

При своих болельщиках команда выиграла у «Бёрнли» (3:2), «Челси» (2:1) и «Сандерленда» (2:0). Интересно, что, как только сыграл голкипер Сенне Ламменс, «Манчестер Юнайтед» впервые в этом сезоне одержал две победы подряд. Бельгиец и правда был хорош в этих встречах. Из новичков в атакующей линии только Брайан Мбемо демонстрирует прогресс, а от Матеуса Куньи и Беньямина Шешко ждут большего.

Это означает, что Рубен Аморим прав. Его команде есть куда расти, и она может играть сильнее. «Брайтон» готов это проверить. Сейчас команда на хорошем ходу и не знает поражений на протяжении четырёх матчей в АПЛ. Сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (1:1), а победила «Челси» (3:1) и «Ньюкасл» (2:1).

Подопечные Фабиана Хюрцелера постоянно пропускают в этом сезоне АПЛ. Однако им удалось добиться успешной серии с непростыми соперниками. Календарь подкинул череду испытаний, и встреча с «Манчестер Юнайтед» — одно из них. Отставание от зоны еврокубков всего два очка — неплохо.

Дэнни Уэлбек на правах ветерана «Брайтона» является лучшим бомбардиром благодаря двум дублям. Они и принесли клубу последние две победы. Когда 34-летний нападающий вышел на замену во встрече с «Челси», его команда «горела» 0:1. Трудно переоценить его влияние на результаты. Но больше приятных слов заслуживает тренер, настроивший игру через прессинг.

Единственный минус в том, что «Брайтон» не умеет играть «на ноль». Всё ещё есть проблемы в защите и у «Манчестер Юнайтед», однако воодушевление после победы в матче с «Ливерпулем» отразится на игре. Предлагаем поставить на то, что хозяева не проиграют, через обмен голами. Не исключаем и ничью, но если выбирать победителя, то у Рубена Аморима шансов немного больше.

Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет «Брайтону» + обе забьют за 2.10.