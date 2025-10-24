Кнут и табуретка не помогут Конте: «Наполи» позволит «Интеру» оторваться

25 октября 2025 года в матче 8-го тура Серии А сыграют «Наполи» и «Интер». Встреча состоится на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — в 19:00 мск. Подопечные Антонио Конте подходят к игре с двумя поражениями подряд, а команда Кристиана Киву с серией из семи побед во всех турнирах.

Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Интер» 25 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение миланскому клубу. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 2.45, а шансы «Наполи» оценили в 3.05. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 6.00.

Прогноз на матч 8-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Интер» (25.10.2025)

С каждым новым игровым днём узнать в «Наполи» действующего чемпиона Италии становится всё труднее. Все важные матчи с равными по силе соперниками были проиграны. В Серии А команда уступила «Милану» (1:2) и «Торино» (0:1), а в Лиге чемпионов потерпела поражения во встречах с «Манчестер Сити» (0:2) и ПСВ (2:6).

Последний результат не укладывается в голове. Неаполитанцы считались фаворитами, но были разбиты вдребезги нидерландцами. Антонио Конте после поражения сказал, что в следующий раз он возьмёт кнут и табуретку – как укротитель тигров. Отсутствие баланса и недостаточное взаимодействие между новичками и опытными игроками стали причиной неудач.

Восемь матчей подряд «Наполи» не может продержаться без пропущенных мячей. Кевин Де Брёйне не до конца освоился, но всё равно приносит пользу. Расмус Хойлунд только поймал кураж, забил шесть мячей в четырёх играх подряд, включая выступления за сборную Норвегии. Однако получил травму и выбыл. Его место в центре нападения занял Лоренцо Лукка и подвёл команду во встрече с ПСВ, заработав удаление за неспортивное поведение.

Однако в Серии А пока нет места для паники. Команда Антонио Конте находится в одном очке от первой строчки. У неё одинаковое количество очков с «Интером» и «Ромой». Поэтому предстоящий матч будет ещё одной серьёзной проверкой характера. Подопечные Кристиана Киву выиграли семь матчей подряд во всех турнирах.

Пять из этих побед были добыты всухую, что говорит о надёжной игре в обороне. Ян Зоммер в шикарной форме – сделал 10 сейвов в последних двух встречах с «Ромой» (1:0) в Серии А и с «Юнионом» (4:0) в Лиге чемпионов. Киву умеет заряжать своих подопечных энергией, а они, в свою очередь, стараются задействовать активный прессинг.

Забить в «Интере» может любой. В этом и сложность — у соперников не получится закрыть персональной опекой всех сразу. Анж-Йоан Бонни забил два мяча и сделал четыре голевых паса в трёх последних официальных встречах. Лаутаро Мартинес остаётся главной угрозой воротам соперников. На его счету шесть мячей во всех турнирах. Дензел Думфрис, Хакан Чалханоглу, Федерико Димарко — все подключаются в атаку.

Жаль, что травмирован Маркус Тюрам, хотя миланцы даже без него выглядят здорово. Считаем, что даже табуретка и кнут не спасут Антонио Конте в матче с «Интером». Во-первых, тяжело отойти после поражения со счётом 2:6. Во-вторых, «Наполи» не может обыграть соперников подобного уровня в этом сезоне. Да и гости на кураже и с отличной серией побед подходят к матчу. Верим, что эта серия продлится.

Ставка: «Интер» победит «Наполи» за 2.45.