Том Аспиналл — Сириль Ган: выстоять раунд — уже победа

25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт вечер единоборств UFC 321. Главным боем этого турнира станет титульный бой в тяжёлом весе между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом. Первая защита британца в качестве полноценного чемпиона!

Начало боя ожидается ориентировочно в 23:30 мск. Посмотреть поединок в прямом эфире можно будет можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC 321 Том Аспиналл — Сириль Ган

Букмекеры считают фаворитом действующего чемпиона. Поставить на победу Аспиналла можно с коэффициентом 1.25, а шансы Сириля Гана оценили в 4.15. Ничья маловероятна, на неё предлагают котировку 65.00.

Аналитики уверены, что бой завершится досрочно, на такое развитие событий можно поставить за 1.09. Если поединок всё же продлится всю дистанцию, сыграет ставка за 6.65. Вероятность нокаута от одного из бойцов оценили в 1.51.

Прогноз на бой UFC 321 Том Аспиналл — Сириль Ган (25.10.2025)

Том Аспиналл наконец-то стал полноценным чемпионом. Очень долго он считался временным, однако так и не дождался боя с Джоном Джонсом. Ну а поскольку тот решил завершить карьеру, британец оказался постоянным чемпионом. И это более чем заслуженно.

Том в полном порядке. Тяжеловес, а его скорость перемещения вполне сопоставима со средневесами. Аспиналл хорош в стойке, его акцентированные удары отправили в нокаут уже не одного серьёзного соперника. Единственное поражение случилось в бою с Кёртисом Блэйдсом, но это был несчастный случай — Том травмировал колено. И в своём последнем поединке он дал всем понять это — Блэйдс не продержался и минуты. Вообще, фирменный знак Аспиналла — победы в первом раунде. Важно, что и на земле британец в порядке — вспомним его болевой в противостоянии с Александром Волковым. В общем, это боец без слабых мест.

Ну а что же Сириль Ган? На самом деле это очень хороший боец, в своё время он считался реальной восходящей звездой. Однако есть одна большая проблема — слабая менталка. Дважды француз получал шанс на титул и оба раза выходил в октагон как будто на заклание — совершенно безвольные поражения от Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну. Если в этом аспекте Сириль не прокачался, ловить ему против Аспиналла совершенно нечего.

Из плюсов Гана можно отметить скорость. Вообще, он побеждает в основном благодаря ей. Но Аспиналл ему в этом компоненте не уступит. Сириль — ударник, он должен будет, с одной стороны, уходить с линии атак соперника, с другой — искать свой шанс. Однако, опять же, главный вопрос — что будет в голове у француза.

Если Ган снова не перегорит, у него есть шансы продержаться как минимум раунд. В противном случае длительность этого поединка будет измеряться секундами. Но всё же не будем исключать, что француз смог разобраться в себе. Аспиналл победит, это вопрос времени. Однако ставить на первый раунд опасно. Возьмём пари на ТМ 1.5 раунда. Даже если Сириль выдержит первую пятиминутку, скорее всего, на старте второй всё завершится. Ведь в рукаве у Тома есть ещё козырь в виде борьбы. Коэффициент хороший — 2.04. Кажется, идеальный вариант.

Ставка: ТМ 1.5 раунда за 2.04.