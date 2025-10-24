Удар по больному: «Ливерпуль» рано радуется разгрому «Айнтрахта»

25 октября 2025 года в матче 9-го тура АПЛ сыграют «Брентфорд» и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. Начало — в 22:00 мск. Разгром «Айнтрахта» (5:1) положил конец неудачам Арне Слота или ещё рано радоваться? Попробуем в этом разобраться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Брентфорд» — «Ливерпуль» 25 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мерсисайдцам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Брентфорда» оценили в 4.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу гостей за 8.50.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «Ливерпуль» (25.10.2025)

«Ливерпуль» долго копил злость, чтобы в один день взорваться. Под горячую руку попал «Айнтрахт» в прошлом матче Лиги чемпионов — 5:1. Уго Экитике запустил процесс уничтожения обороны соперника, сравняв счёт. Ибраима Конате и Эндрю Робертсон забили первые голы в этом сезоне, Коди Гакпо продлил результативную серию за клуб до трёх матчей, а Флориана Вирца наконец-то прорвало.

Немец сделал два голевых паса, которые стали его первыми результативными действиями за «Ливерпуль» после Суперкубка Англии. Вот только Мохамед Салах появился на поле ближе к концу встречи и не прервал голевую засуху. Не забил и Александер Исак, покинувший поле после перерыва из-за повреждения. Это говорит о том, что не все проблемы Арне Слота решены.

Таким образом, его подопечные ярко прервали четырёхматчевую серию поражений, во время которой уступили «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) в АПЛ и «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов. В каждой из этих встреч мерсисайдцы пропускали гол до 16-й минуты. От «Айнтрахта» пропустили на 26-й. Эта проблема всё ещё актуальна, но атака по-хорошему завелась.

Нестабильный «Брентфорд» может стать следующей жертвой. Команда располагается в середине таблицы АПЛ, но всего в пяти очках от своего соперника. Её сила – в домашнем стадионе, где команда проиграла только один из пяти матчей во всех турнирах. Да и то «Манчестер Сити» – 0:1.

Зато победы были во встречах с «Астон Виллой» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:1), а с «Челси» случилась результативная ничья — 2:2. Поэтому не должно быть никакой недооценки подопечных Кита Эндрюса. В минувшем матче они всухую обыграли «Вест Хэм» (2:0). «Брентфорд» не из пугливых, короче говоря. Команда умеет создавать моменты и не боится идти в атаку, даже если уступает сопернику в классе.

Игор Тьяго демонстрирует прекрасную форму, забил уже пять голов в АПЛ. Многие забыли, как при переходе его называли «голевой машиной» из Бельгии. Теперь вспоминают. Кажется, в этом сезоне «машина» завелась. Ворота же будет защищать Кивин Келлехер, приобретённый этим летом как раз у «Ливерпуля». Полезный бонус для «Брентфорда» к предстоящей встрече!

Мы не считаем, что для гостей матч получится простым. Они сняли давление, однако потратили немало энергии на разгром «Айнтрахта». А «Брентфорд» — крайне неуступчивый соперник и более свежий. Пять встреч подряд «Ливерпуль» пропускает гол в первом тайме. Давайте последуем этой традиции ещё раз.

Ставка: «Брентфорд» забьёт гол в первом тайме за 2.25.