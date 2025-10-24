Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Брентфорд — Ливерпуль, 25 октября 2025 года, прогноз на матч АПЛ, смотреть онлайн, прямая трансляция

Удар по больному: «Ливерпуль» рано радуется разгрому «Айнтрахта»
Максим Ермаков
«Брентфорд» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Традиция мерсисайдцев пропускать первыми останется неизменной.

25 октября 2025 года в матче 9-го тура АПЛ сыграют «Брентфорд» и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. Начало — в 22:00 мск. Разгром «Айнтрахта» (5:1) положил конец неудачам Арне Слота или ещё рано радоваться? Попробуем в этом разобраться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Брентфорд» — «Ливерпуль» 25 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мерсисайдцам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.70, а шансы «Брентфорда» оценили в 4.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу гостей за 8.50.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «Ливерпуль» (25.10.2025)

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 22:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» долго копил злость, чтобы в один день взорваться. Под горячую руку попал «Айнтрахт» в прошлом матче Лиги чемпионов — 5:1. Уго Экитике запустил процесс уничтожения обороны соперника, сравняв счёт. Ибраима Конате и Эндрю Робертсон забили первые голы в этом сезоне, Коди Гакпо продлил результативную серию за клуб до трёх матчей, а Флориана Вирца наконец-то прорвало.

Немец сделал два голевых паса, которые стали его первыми результативными действиями за «Ливерпуль» после Суперкубка Англии. Вот только Мохамед Салах появился на поле ближе к концу встречи и не прервал голевую засуху. Не забил и Александер Исак, покинувший поле после перерыва из-за повреждения. Это говорит о том, что не все проблемы Арне Слота решены.

Материалы по теме
Не спешите возвышать Аспиналла. Ган станет для британца сложнейшим тестом
Не спешите возвышать Аспиналла. Ган станет для британца сложнейшим тестом

Таким образом, его подопечные ярко прервали четырёхматчевую серию поражений, во время которой уступили «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) в АПЛ и «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов. В каждой из этих встреч мерсисайдцы пропускали гол до 16-й минуты. От «Айнтрахта» пропустили на 26-й. Эта проблема всё ещё актуальна, но атака по-хорошему завелась.

Нестабильный «Брентфорд» может стать следующей жертвой. Команда располагается в середине таблицы АПЛ, но всего в пяти очках от своего соперника. Её сила – в домашнем стадионе, где команда проиграла только один из пяти матчей во всех турнирах. Да и то «Манчестер Сити» – 0:1.

Зато победы были во встречах с «Астон Виллой» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:1), а с «Челси» случилась результативная ничья — 2:2. Поэтому не должно быть никакой недооценки подопечных Кита Эндрюса. В минувшем матче они всухую обыграли «Вест Хэм» (2:0). «Брентфорд» не из пугливых, короче говоря. Команда умеет создавать моменты и не боится идти в атаку, даже если уступает сопернику в классе.

Материалы по теме
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?

Игор Тьяго демонстрирует прекрасную форму, забил уже пять голов в АПЛ. Многие забыли, как при переходе его называли «голевой машиной» из Бельгии. Теперь вспоминают. Кажется, в этом сезоне «машина» завелась. Ворота же будет защищать Кивин Келлехер, приобретённый этим летом как раз у «Ливерпуля». Полезный бонус для «Брентфорда» к предстоящей встрече!

Мы не считаем, что для гостей матч получится простым. Они сняли давление, однако потратили немало энергии на разгром «Айнтрахта». А «Брентфорд» — крайне неуступчивый соперник и более свежий. Пять встреч подряд «Ливерпуль» пропускает гол в первом тайме. Давайте последуем этой традиции ещё раз.

Ставка: «Брентфорд» забьёт гол в первом тайме за 2.25.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android