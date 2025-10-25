Экспресс на РПЛ: ЦСКА снова в строю, «Спартак» — догоняет

Сегодня, 25 октября, в Российской Премьер-Лиге пройдут некоторые встречи 13-го тура. Уделим внимание командам, которые находятся в зоне лидеров в чемпионате — ЦСКА и «Спартаку». ЦСКА оправился от поражения в дерби с «Локомотивом», а «Спартак» пока не хочет расставаться со Станковичем и отстаёт от топ-3 РПЛ на пять очков.

Прогноз на матч ЦСКА — «Крылья Советов»

В ЦСКА видна работа Фабио Челестини. Структура команды уже хорошо читается, есть опора на контроль центральной зоны через полузащитников. Ключевые фигуры — Обляков, Кисляк, Глебов и Круговой. «Крылья Советов», в свою очередь, под руководством Магомеда Адиева летом начали перестройку. На дистанции это даёт разницу. Здесь перевес у хозяев.

Текущая форма говорит за ЦСКА. Да, неделю назад было болезненное поражение со счётом 0:3 в дерби с «Локомотивом». Армейцы упустили лидерство в РПЛ. Однако затем вернулись к победам, выиграв в Кубке России у «Акрона» (3:2) и заняв первое место в группе. Не без труда, но вернули положительный результат и тонус. У «Крыльев Советов» же тяжёлые дни: 0:2 в матче с «Рубином» в РПЛ и 0:4 – во встрече с «Динамо» Карпина в Кубке России.

Прогнозируем, что ЦСКА обыграет «Крылья Советов», которые уступили в пяти из семи последних матчей во всех турнирах. Ожидаем гол хозяев до перерыва с контролем мяча после. У гостей будут шансы забить мяч во втором тайме за счёт стандартов и вторых мячей, так что результативность может быть достаточно высокой. Проверим П1 + тотал больше 2.5 мяча.

Прогноз на матч «Спартак» — «Оренбург»

У «Спартака» Деян Станкович работает второй сезон, однако ситуация вокруг клуба на фоне слухов об отставке только накаляется. «Оренбург», в свою очередь, недавно сменил наставника — команду возглавил Ильдар Ахметзянов, ранее работавший в «КАМАЗе». Эффект от смены специалиста возможен, но времени на глубокую перестройку мало. Подобное чаще даёт всплеск, а не устойчивость.

Форма к 13-му туру Российской Премьер-Лиги у «Спартака» после удачного отрезка немного просела – свежая ничья дома с «Ростовом» после проигранного дерби с ЦСКА. «Оренбург» же при Ахметзянове стартовал с рабочей ничьей с «Крыльями Советов» в Самаре, однако в Кубке России на неделе получил 0:6 во встрече с «Зенитом». Сказалось удаление уже на шестой минуте.

Прогнозируем, что «Спартак» обыграет «Оренбург». Он лучше готов структурно, стабильнее в переходных фазах и имеет преимущество домашнего поля. Однако ждём, что больше голов будет забито именно во второй половине встречи. Возможно, до перерыва вообще не будет результативных действий. В последних двух очных матчах победители сохранили ворота нетронутыми. И в обеих встречах голы были забиты после перерыва.

Экспресс на РПЛ 25 октября 2025 года

Ставка 1: ЦСКА обыграет «Крылья Советов» + тотал больше 2.5 мяча за 2.33.

Ставка 2: второй тайм результативнее первого в матче «Спартак» — «Оренбург» за 1.90.

Общий коэффициент: 2.33 х 1.90 = 4.42.