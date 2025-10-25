Экспресс на футбол: «Ливерпуль» рано радуется, а «Манчестер Юнайтед» не так плох

И, конечно же, заруба «Наполи» и «Интера» в Серии А.

Очередная еврокубковая неделя позади, возвращаемся на внутреннюю арену. Сегодня, 25 октября, в чемпионате Англии пройдут два ярких матча с участием «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», а также не забываем о супервстрече «Наполи» и «Интера» в итальянской Серии А.

Прогноз на матч «Брентфорд» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» долго копил злость, чтобы в один день взорваться. Под горячую руку попал «Айнтрахт» в прошлой встрече Лиги чемпионов — 5:1. Однако отсутствие голевых действий у форвардов говорит о том, что не все проблемы Арне Слота решены. Плюс актуальная проблема быстрых пропущенных голов, хотя атака по-хорошему завелась.

Нестабильный «Брентфорд» может стать следующей жертвой. Команда располагается в середине таблицы АПЛ, но всего в пяти очках от своего соперника. Её сила – в домашнем стадионе, где команда проиграла только один из пяти матчей во всех турнирах. Да и то «Манчестер Сити» – 0:1. «Брентфорд» не из пугливых, умеет создавать моменты и не боится идти в атаку, даже если уступает сопернику в классе.

Мы не считаем, что для гостей матч получится простым. Они сняли давление, однако потратили немало энергии на разгром «Айнтрахта». А «Брентфорд» — крайне неуступчивый соперник и более свежий. Пять встреч подряд «Ливерпуль» пропускает гол в первом тайме. Давайте последуем этой традиции ещё раз.

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»

Рубен Аморим не собирается прощаться с «Манчестер Юнайтед». После нестабильных результатов команда одержала две победы подряд — в матчах с «Сандерлендом» (2:0) и «Ливерпулем» (2:1). Выиграв у действующего чемпиона Англии, португальский тренер снял с себя давление и вдохнул полной грудью. От попадания в тройку в АПЛ «МЮ» отделяют два очка.

При этом Рубен Аморим прав в том, что его команде есть куда расти. Она может играть сильнее. «Брайтон» готов это проверить. Сейчас команда на хорошем ходу и не знает поражений на протяжении четырёх матчей в АПЛ. Сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (1:1), а победила «Челси» (3:1) и «Ньюкасл» (2:1). Подопечные Фабиана Хюрцелера постоянно пропускают в этом сезоне АПЛ. Однако им удалось добиться успешной серии с непростыми соперниками.

Единственный минус в том, что «Брайтон» не умеет играть «на ноль». Всё ещё есть проблемы в защите и у «Манчестер Юнайтед», однако воодушевление после победы в матче с «Ливерпулем» отразится на игре. Предлагаем поставить на то, что хозяева не проиграют, через обмен голами. Не исключаем и ничью, но если выбирать победителя, то у Рубена Аморима шансов немного больше.

Прогноз на матч «Наполи» — «Интер»

С каждым новым игровым днём узнать в «Наполи» действующего чемпиона Италии становится всё труднее. Все важные матчи с равными по силе соперниками были проиграны. В Серии А команда уступила «Милану» (1:2) и «Торино» (0:1), а в Лиге чемпионов потерпела поражения во встречах с «Манчестер Сити» (0:2) и ПСВ (2:6). Последний результат вообще не укладывается в голове.

Восемь матчей подряд «Наполи» не может продержаться без пропущенных мячей. В Серии А пока нет места для паники. Команда Антонио Конте находится в одном очке от первой строчки. У неё одинаковое количество очков с «Интером» и «Ромой». Поэтому предстоящий матч будет ещё одной серьёзной проверкой характера. Подопечные Кристиана Киву выиграли семь встреч подряд во всех турнирах. Пять из этих побед были добыты всухую, что говорит о надёжной игре в обороне.

Забить в «Интере» может любой. В этом и сложность — у соперников не получится закрыть персональной опекой всех сразу. Считаем, что даже табуретка и кнут, о которых Конте недавно говорил, не спасут в матче с «Интером». Во-первых, тяжело отойти после поражения со счётом 2:6. Во-вторых, «Наполи» не может одолеть соперников подобного уровня в этом сезоне. Да и гости на кураже и с отличной серией побед подходят к игре. Верим, что эта серия продлится.

Экспресс на футбол 25 октября 2025 года

Ставка 1: «Брентфорд» забьёт гол «Ливерпулю» в первом тайме за 2.25.

Ставка 2: «Манчестер Юнайтед» не проиграет «Брайтону» + обе забьют за 2.10.

Ставка 3: «Интер» победит «Наполи» за 2.45.

Общий коэффициент: 2.25 х 2.10 х 2.45 = 11.57.