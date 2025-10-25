Чемпионская гонка только началась: «Краснодар» оставит конкурентов без подарка

Матч 13-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» пройдёт 26 октября в Краснодаре на «Ozon Арене». Начало запланировано на 19:45 мск. Домашний фактор добавит краснодарцам уверенности и агрессии, а потому казанцам важно пережить первые 15-20 минут без лишних фолов и стандартов о своих ворот. Смогут ли? Всё-таки у хозяев на кону — борьба за лидерство в чемпионате России.

Коэффициенты на матч РПЛ «Краснодар» — «Рубин» 26 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.53, что приблизительно составляет 65% вероятности. Ничья идёт за 4.20, а победа «Рубина» оценивается в 6.20.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.90. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.95. Гол Кордобы идёт за 2.17.

Прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» (26.10.2025)

У «Краснодара» Мурад Мусаев давно выстроил узнаваемую модель с активным прессингом и быстрым выходом из обороны в атаку через фланги. У «Рубина» же работает Рашид Рахимов. Команда конкурентоспособна, но иногда проседает по качеству обороны при длинных отрезках без мяча и в атаке зависит от одного футболиста — Мирлинда Даку. Это сужает возможности и даёт перевес сопернику.

Текущая форма «Краснодара» тоже говорит об уверенности. Добыта победа со счётом 2:0 на выезде у «Динамо» Махачкала и оформлены уверенные 3:0 над «Сочи» в Кубке России. А до того — 2:0 дома с «Ахматом» Черчесова. «Рубин» же в РПЛ уступил «Балтике» разгромно (0:3), а ещё обыграл «Ахмат» в Кубке России по пенальти — 3:3 (4:3). Характер показал, вернувшись с 0:2, однако с обороной что-то случилось.

Кадровая ситуация перед матчем тоже влияет на шансы. У «Краснодара» сократилась глубина в центре обороны из-за травмы Тормены, да и по Жубалу есть вопросы. Так что стоит быть аккуратнее при стандартах соперника. У «Рубина» же дисквалифицирован Тесленко, а Мальдонадо и Грицаенко со Швецем — под вопросом. Если не сыграют — просядет оборона.

«Краснодар», скорее всего, будет давить и наращивать скорости розыгрышей. На подборах опасны нападающие крайние и Кордоба в штрафной площади. «Рубину» придётся ответить контратаками и рывками Даку с Шабанхаджаем, но без Тесленко центр защиты придётся перестраивать. Плюс очные встречи в Краснодаре, как правило, остаются за хозяевами.

Так что в итоге прогнозируем, что «Краснодар» обыграет «Рубин». На текущем отрезке у него лучше тонус, есть глубина в атаке и не так влияет кадровая ситуация, как у соперника. Ожидаем гол хозяев до перерыва с контролем и вторым голом после. Учитывая, что в последних играх у казанской команды были проблемы с обороной (шесть пропущенных в двух встречах), проверим П1 через ТБ 1.5 мяча

Ставка: «Краснодар» обыграет «Рубин» + тотал больше 1.5 мяча за 1.90.