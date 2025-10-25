«Эль класико» без стоп-слова: «Реал» и «Барселона» не станут сдерживаться

26 октября в матче 10-го тура испанской Примеры сыграют «Реал» и «Барселона». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 18:15 мск. «Эль класико» — это больше, чем просто футбольный матч. Нас ждёт противостояние двух непримиримых соперников и сильнейших клубов Испании.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реал» — «Барселона» 26 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридскому клубу. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 2.00, а шансы «Барселоны» оценили в 3.30. Ничья идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.35. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу клуба из Мадрида за 9.50.

Прогноз на матч 10-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» (26.10.2025)

Ещё больше интриги «эль класико» добавляет турнирное положение команд. «Реал» возглавляет таблицу, но «Барселона» дышит в спину и отстаёт всего лишь на два очка. Давление будет невероятным. Хаби Алонсо подтвердил делом, что его фантастическая работа с «Байером» — не сказка, а профессионализм.

За 12 матчей в этом сезоне под его руководством «сливочные» проиграли только один раз — в мадридском дерби «Атлетико» (2:5). Все остальные встречи заканчивались их победами. Ни одной ничьей! Шесть матчей были выиграны всухую. Правда, есть одно «но», которое не даёт покоя. Это чересчур сильная зависимость от Килиана Мбаппе.

11-матчевая (включая выступления за сборную) голевая серия француза прервалась только в прошлой встрече с «Ювентусом» (1:0) в Лиге чемпионов. Победный мяч забил Джуд Беллингем, который очень долго и усердно работал над восстановлением. Килиан будет мотивирован выиграть «эль класико», потому что со времён перехода в «Реал» ему ещё этого не удавалось.

Скорость Винисиуса Жуниора и изобретательность Арды Гюлера помогут французу осуществить свои цели. Особенно хорошее взаимодействие у него с турком. «Барселона» выиграла последние четыре «эль класико» (одно – за пределами основного времени) во всех турнирах, но в трёх из них Мбаппе забивал. Последний раз оформил хет-трик. И даже это не спасло от поражения.

Для Ханс-Дитера Флика задача закрыть француза выглядит невыполнимой. Особенно сейчас, когда Килиан в такой фантастической форме. Да и самого тренера не окажется на бровке, если дисквалификация не будет снята. У каталонского клуба дела идут хуже. Он проиграл два из четырёх последних матчей. Уступил «ПСЖ» (1:2) в Лиге чемпионов, а затем – в Примере «Севилье» (1:4). После была победа во встрече с «Жироной» (2:1) благодаря голу в добавленное время.

В минувшем матче «Барселона» уничтожила оборону «Олимпиакоса» (6:1). Способствовало удаление в составе соперника, после которого удалось забить четыре мяча. Восстановившийся после травмы Фермин Лопес оформил хет-трик, а Маркус Рашфорд занёс в актив дубль. Вернулся в игру Ламин Ямаль — забил гол. Но всё ещё не хватает Даниэля Ольмо и Роберта Левандовского.

Травмы преследуют каталонский клуб на протяжении всего сезона, однако отсутствие польского форварда уже не является острой проблемой. Рашфорд возьмёт на себя эту работу. Мбаппе — машина. Он может в одиночку положить очередной хет-трик, но вот хватит ли его для победы, если учитывать разносторонность атак «Барселоны»? Поэтому не будем выбирать фаворита, а сделаем ставку на то, что будет забито больше 4.5 мяча. «Эль класико» получится зажигательным.

Ставка: тотал больше 4.5 мяча за 2.75.