Голы вернутся: «Лацио» узнает, каким может быть «Ювентус»

26 октября 2025 года в матче 8-го тура Серии А сыграют «Лацио» и «Ювентус». Встреча состоится на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 22:45 мск. Игор Тудор должен пересмотреть свои взгляды на игру туринского клуба, а Маурицио Сарри и так делает всё возможное.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лацио» — «Ювентус» 26 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение туринскому клубу. Поставить на победу «Ювентуса» можно с коэффициентом 2.35, а шансы «Лацио» оценили в 3.15. Ничья идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.50.

Прогноз на матч 8-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Ювентус» (26.10.2025)

Возвращение на пост главного тренера Маурицио Сарри пока не принесло ничего хорошего для «Лацио». Он занимает место в середине таблицы, опережая зону вылета на пять очков. За семь матчей были добыты лишь две победы — во встречах с «Дженоа» (3:0) и «Вероной» (4:0), у которых дела намного хуже.

Последние два матча клуб из Рима завершил вничью — с «Торино» (3:3) и «Аталантой» (0:0). Быть может, это прогресс в работе Маурицио Сарри с футболистами. Специалист отметил, что игроки становятся единым целым и ставят на первое место командные задачи, а потом уже – индивидуальные. Особенно наставнику симпатизирует стремление Тома Башича. Хорват выходит с первых минут на поле в последних трёх встречах.

Проблемой для «Лацио» может стать травма набравшего приличный ход Маттео Канчелльери. Он забил три мяча в двух матчах до игры с «Аталантой», в которой получил повреждение. Густав Исаксен должен его заменить. Сарри считает, что датчанин прогрессирует, но вряд ли так же стремительно, как итальянец.

«Ювентус» тоже погряз в проблемах. Если в начале сезона он удивлял сумасшедшей самоотдачей, то последние семь матчей во всех турнирах не может выиграть. Серия из пяти ничьих сменилась двумя поражениями в минувших встречах с «Комо» (0:2) и «Реалом» (0:1). Вот уже три игры подряд подопечные Игора Тудора не могут забить.

Кто бы мог подумать, что после безумной победы над «Интером» (4:3) и фантастической ничьей с «Боруссией» из Дортмунда (4:4) появятся трудности с реализацией моментов. После игры с мадридским «Реалом» Тьерри Анри обрушился с критикой на тренера туринского клуба. Считает, что у того отсутствуют философия и идеи.

С одной стороны, неплохо, играя вторым номером, пропустить лишь один мяч от мадридцев. С другой — плохо не забивать в ответ, когда в твоём составе есть такие мастера, как Душан Влахович, Кенан Йылдыз и Франсишку Консейсау. Предстоящий матч — это отличная возможность провести революцию в «Ювентусе» и вернуть хотя бы результативный футбол.

Предлагаем поставить на то, что клуб из Турина выиграет у «Лацио». Да, обе команды не в лучших кондициях, но если выбывание одного ключевого футболиста атаки скажется на подопечных Маурицио Сарри, то у Игора Тудора огромная глубина состава. Он обязан извлечь урок из трёх матчей без забитых голов. Мы уже видели в этом сезоне, какой реактивной может быть атака «Ювентуса».

Ставка: «Ювентус» выиграет у «Лацио» за 2.30.