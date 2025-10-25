Против лома нет приёма: Холанд вознесёт «Ман Сити» и разнесёт «Астон Виллу»

26 октября 2025 года в матче 9-го тура АПЛ сыграют «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Встреча состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 17:00 мск. Только Унаи Эмери снял с себя давление, оформив серию побед, как вновь вынужден оправдываться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 26 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.87, а шансы «Астон Виллы» оценили в 3.90. Ничья идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 2:1 в пользу гостей за 8.50.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» (26.10.2025)

«Астон Вилла» прервала череду неудач пятью победами подряд, заставив поверить, что у неё всё в полном порядке. Выиграла в Лиге Европы у «Болоньи» (1:0) и «Фейеноорда» (2:0), а в АПЛ – у «Фулхэма» (3:1), «Бёрнли» (2:1) и «Тоттенхэма» (2:1). Однако сказка закончилась. И произошло это в матче не с какой-то топовой командой, а с «Гоу Эхед Иглс» (1:2).

Унаи Эмери допустил осечку в своём любимом еврокубковом турнире, который собирается выиграть в пятый раз. Теперь в это верится с трудом. Опять вскрылись проблемы с реализацией, которые преследовали клуб из Бирмингема во время неудачного старта сезона. Семь ударов в створ и всего один забитый мяч, нереализованный пенальти и сбои в защите.

К игре Эмилиано Мартинеса в воротах нет вопросов, но он не всемогущий. Унаи Эмери желает, чтобы Олли Уоткинс давал результат и ставит его в состав, но бесполезно. Дониэлл Мален выглядит лучше. Некоторых игроков тренер не выпустил с первых минут в Нидерландах, понимая важность 9-го тура АПЛ. Среди них — энергичный Джон Макгинн и креативный Морган Роджерс.

Посмотрим, поможет ли это «Астон Вилле» в матче с «Манчестер Сити», который в надежде забраться на первое место будет выжимать из себя все соки. Отставание от лидирующего «Арсенала» — всего три очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы не знают поражений на протяжении девяти встреч во всех турнирах. Всего два ничейных результата было на этом отрезке.

В трёх последних матчах клуб из Манчестера одержал победы всухую. Он выиграл у «Брентфорда» (1:0) и «Эвертона» (2:0) в АПЛ, а в Лиге чемпионов — у «Вильярреала» (2:0). Джанлуиджи Доннарумма не подводит свою новую команду, но не всегда у него есть работа. Партнёрам удаётся настолько грамотно отрабатывать в обороне, что мяч редко доходит до голкипера.

От надёжной защиты не было бы никакого толка, если бы команда не забивала. За это отвечает Эрлинг Холанд. Норвежец набрал сумасшедший ход и штампует голы один за другим. 12 матчей длится его результативная серия за клуб и сборную. За это время он записал на свой счёт 22 гола. Жереми Доку и Филу Фодену остаётся просто его поддерживать в атаках.

Предлагаем поставить на победу «Манчестер Сити». Доннарумма постарается в четвёртом матче подряд сохранить ворота «сухими», а Эрлинг Холанд будет устремлён продлить свою невероятную результативную серию. «Астон Вилла» выдала ряд побед, однако поражение в минувшей встрече заставляет усомниться в стабильности команды Унаи Эмери.

Ставка: «Манчестер Сити» выиграет у «Астон Виллы» за 1.87.