Экспресс на РПЛ: суперматч «Зенит» — «Динамо» Москва и гонка «Краснодара»

Сегодня, 26 октября, пройдут некоторые матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Плотность в верхней части турнирной таблицы крайне высокая, цена ошибки — велика. Выбрали самые яркие встречи, сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» Москва

У «Зенита» уже долгое время во главе проекта стоит Сергей Семак, модель давно отлажена. У «Динамо» с этого сезона работает Валерий Карпин. Рисунок уже есть, но колебания слишком заметны. Форма к 13-му туру Российской Премьер-Лиги тоже однозначна. «Зенит» на хорошем ходу, а у московского «Динамо» из-за разгромной победы в Кубке России есть эмоциональный буст, однако в целом стабильность отсутствует.

История очных встреч и фактор площадки тоже в пользу хозяев. На «Газпром Арене» «Динамо» редко берёт очки. При раннем голе игра обычно уходит к хозяевам. Не исключаем, что так произойдёт снова. В нынешнем сезоне чемпионата России бело-голубые в больших играх (например, с «Локомотивом», «Спартаком» и ЦСКА) пропускали первые.

Прогнозируем в итоге, что «Зенит» обыграет «Динамо». Он лучше готов, имеет отличную скамейку, не страдает из-за кадровых потерь и будет выступать на домашнем стадионе. Ждём гол хозяев до перерыва с контролем игры после и шансом на второй мяч в концовке. Рабочая ставка из этой логики — «Зенит» откроет счёт и выиграет в матче с подопечными Валерия Карпина.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Рубин»

У «Краснодара» Мурад Мусаев давно выстроил узнаваемую модель с активным прессингом и быстрым выходом из обороны в атаку через фланги. У «Рубина» же работает Рашид Рахимов. Команда конкурентоспособна, однако иногда проседает по качеству обороны при длинных отрезках без мяча и в атаке зависит от одного футболиста — Мирлинда Даку. Это сужает возможности и даёт перевес сопернику.

Текущая форма «Краснодара» тоже говорит об уверенности. Скорее всего, он будет давить и наращивать скорости розыгрышей. На подборах опасны нападающие крайние и Кордоба в штрафной площади. «Рубину» придётся ответить контратаками и рывками Даку с Шабанхаджаем, но без дисквалифицированного Тесленко центр защиты придётся перестраивать. Плюс очные встречи в Краснодаре, как правило, остаются за хозяевами.

Так что в итоге прогнозируем, что «Краснодар» обыграет «Рубин». На текущем отрезке у него лучше тонус, есть глубина в атаке и не так влияет кадровая ситуация, как у соперника. Ожидаем гол хозяев до перерыва с контролем и вторым голом после. Учитывая, что в последних играх у казанской команды были проблемы с обороной (шесть пропущенных в двух встречах), проверим П1 через ТБ 1.5 мяча.

Экспресс на РПЛ 26 октября 2025 года

Ставка 1: «Зенит» откроет счёт в матче с «Динамо» и выиграет за 1.76.

Общий коэффициент: 1.76 х 1.90 = 3.34.