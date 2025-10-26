Экспресс на футбол: матч «Реал» — «Барселона» и другие вкусности

Сегодня, 26 октября, в европейском футболе пройдёт множество интересных матчей. Особняком стоит встреча «Реал» — «Барселона» в чемпионате Испании. Однако не только «эль класико» может порадовать программа воскресенья. Собрали для вас несколько итнересных игр и составили экспресс.

Прогноз на матч «Реал» — «Барселона»

Ещё больше интриги «эль класико» добавляет турнирное положение команд. «Реал» возглавляет таблицу, но «Барселона» дышит в спину и отстаёт всего лишь на два очка. Давление будет невероятным. Хаби Алонсо подтвердил делом, что его фантастическая работа с «Байером» — не сказка, а профессионализм. За 12 матчей в этом сезоне под его руководством «сливочные» проиграли только один раз. Очень помогает Мбаппе.

Для Ханс-Дитера Флика задача закрыть француза выглядит невыполнимой. Особенно сейчас, когда Килиан в такой фантастической форме. В минувшем матче «Барселона» уничтожила оборону «Олимпиакоса» (6:1). С голами проблем нет, но оборона всё чаще сбоит.

Плюс травмы преследуют каталонский клуб на протяжении всего сезона. Однако есть Рашфорд, возьмёт на себя работу форварда. Мбаппе — тоже машина. Он может в одиночку положить очередной хет-трик, но вот хватит ли его для победы, если учитывать разносторонность атак «Барселоны»? Поэтому не будем выбирать фаворита, а сделаем ставку на то, что будет забито больше 4.5 мяча. «Эль класико» получится зажигательным.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

«Астон Вилла» прервала череду неудач пятью победами подряд, заставив поверить, что у неё всё в полном порядке. Однако сказка закончилась. И произошло это в матче не с какой-то топовой командой, а с «Гоу Эхед Иглс» (1:2). Унаи Эмери допустил осечку в своём любимом еврокубковом турнире, который собирается выиграть в пятый раз. Теперь в это верится с трудом. Опять вскрылись проблемы с реализацией.

Возможно, игроки, которых Эмери сохранил для встречи АПЛ, изменят ситуацию. Посмотрим, поможет ли это с «Манчестер Сити», который в надежде забраться на первое место будет выжимать из себя все соки. Отставание от лидирующего «Арсенала» — всего три очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы не знают поражений на протяжении девяти игр во всех турнирах. Всего два ничейных результата было на этом отрезке.

У «Сити» солидная оборона и шикарная атака. В последнем «виноват» Холанд. Норвежец набрал сумасшедший ход и штампует голы один за другим. 12 матчей длится его результативная серия за клуб и сборную. За это время он записал на свой счёт 22 гола. Предлагаем поставить на победу «Манчестер Сити». Доннарумма постарается в четвёртой встрече подряд сохранить ворота «сухими», а Эрлинг Холанд будет устремлён продлить свою невероятную результативную серию.

Прогноз на матч «Лацио» — «Ювентус»

Возвращение на пост главного тренера Маурицио Сарри пока не принесло ничего хорошего для «Лацио». Он занимает место в середине таблицы, опережая зону вылета на пять очков. За семь матчей были добыты лишь две победы — во встречах с «Дженоа» (3:0) и «Вероной» (4:0), у которых дела намного хуже.

«Ювентус» тоже погряз в проблемах. Если в начале сезона он удивлял сумасшедшей самоотдачей, то последние семь матчей во всех турнирах не может выиграть. Серия из пяти ничьих сменилась двумя поражениями в минувших встречах с «Комо» (0:2) и «Реалом» (0:1). Вот уже три игры подряд подопечные Игора Тудора не могут забить.

Предлагаем поставить на то, что клуб из Турина выиграет у «Лацио». Да, обе команды не в лучших кондициях, но если выбывание одного ключевого футболиста атаки скажется на подопечных Маурицио Сарри, то у Игора Тудора огромная глубина состава. Он обязан извлечь урок из трёх матчей без забитых голов. Мы уже видели в этом сезоне, какой реактивной может быть атака «Ювентуса».

Экспресс на футбол 26 октября 2025 года

Ставка 1: тотал больше 4.5 мяча в матче «Реал» — «Барселона» за 2.75.

Общий коэффициент: 2.75 х 1.87 х 2.30 = 11.8.