«Ахмат» — «Сочи». Станислав Черчесов сконцентрируется на РПЛ

Из Кубка России команда вылетела, но, может быть, это к лучшему.

27 октября 2025 года в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют «Ахмат» и «Сочи». Встреча состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 19:30 мск. Оба клуба вылетели из Кубка России и могут сконцентрироваться полностью на своих проблемах в чемпионате.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ахмат» — «Сочи» 27 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Грозного. Поставить на победу «Ахмата» можно с коэффициентом 1.60, а шансы «Сочи» оценили в 5.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.95.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Грозного за 6.00.

Прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Сочи» (27.10.2025)

«Ахмат» занимает девятое место в таблице РПЛ после 12 туров, но получает гораздо больше приятных слов в свой адрес, чем «Зенит» или «Спартак». После прихода на пост главного тренера Станислава Черчесова игра команды преобразилась: улучшилось взаимодействие, появилась уверенность и не стал исключением агрессивный футбол. Но не всегда результаты положительные.

Экс-тренер сборной России хорошо поработал с футболистами психологически. Он умеет настраивать и мотивировать. Недавно эту черту Черчесова отметил защитник клуба из Грозного Надер Гандри. Вот только последние четыре матча во всех турнирах получились неудачными. Поражение во встрече с «Краснодаром» (0:1) и ничья с московским «Динамо» (2:2) в РПЛ, а в Кубке России команда уступила «Оренбургу» (0:1) и «Рубину» — 3:3 (3:4 пен.).

К сожалению, «Ахмат» вылетел из Кубка России после выезда в Казань. С другой стороны, теперь можно целиком сконцентрироваться на первенстве. В РПЛ при Черчесове клуб провёл девять встреч и проиграл только одну. Лечи Садулаев продолжает прогрессировать — забил за сборную России, однако в лиге не открыл счёт голам в этом сезоне.

А пока за результативность у грозненцев отвечают Георгий Мелкадзе и Эгаш Касинтура, плюс старается прийти к оптимальным кондициям Мохамед Конате. Они смогут создать угрозу обороне проблемного «Сочи». Назначение Игоря Осинькина пока не приносит большой радости. Но ведь он и не волшебник, чтобы моментально привести к серии побед команду, оказавшуюся в глубоком кризисе.

Южане не могут подняться со дна, одержав лишь одну победу за 12 матчей чемпионата России. Они выиграли у «Пари НН» (2:1), но даже его не обошли в таблице. В последней встрече РПЛ получили разгром от «Зенита» (0:3), а в Кубке России — от «Краснодара» (0:3). Хотя сам Осинькин не считает результат игры с действующим чемпионом разгромом.

Ведь и правда — неплохо держались, а при счёте 0:1 пошли на риски в концовке и пропустили ещё два мяча. С петербуржцами вообще два из трёх голов были забиты с пенальти. Очки где-то рядом, однако нет реализации, и это рушит всё. Осинькин ставит на Франсуа Камано в центре нападения, но у игрока было четыре месяца простоя, и вряд ли он готов к таким скоростям.

Вот Павел Мелёшин мог бы усилить игру в атаке, но он всё ещё в лазарете. Пока единственный, кому удалось забить за «Сочи» в РПЛ хотя бы два гола, это Антон Зиньковский. У «Ахмата» дела гораздо лучше. Была безголевая засуха, однако Черчесов исправил эту проблему, и его подопечные забили пять мячей в двух последних играх. Предлагаем поставить на их победу с разницей минимум в два мяча.

Ставка: «Ахмат» выиграет у «Сочи» с форой (-1.5) за 2.65.