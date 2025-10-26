«Бетис» — «Атлетико». Встречайте лучшего тренера месяца в Ла Лиге

27 октября в матче 10-го тура испанской Примеры сыграют «Бетис» и «Атлетико». Встреча состоится на стадионе «Олимпико де Севилья» в Севилье. Начало — в 23:00 мск. Сможет ли команда Диего Симеоне прервать беспроигрышную серию подопечных Мануэля Пеллегрини, а заодно оправдаться за поражение от «Арсенала»? Попробуем разобраться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бетис» — «Атлетико» 27 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Мадрида. Поставить на победу «Атлетико» можно с коэффициентом 2.15, а шансы «Бетиса» оценили в 3.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.75.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.50.

Прогноз на матч 10-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Атлетико» (27.10.2025)

Мануэль Пеллегрини с «Бетисом» претендует на приз лучшему тренеру октября в чемпионате Испании. Настолько хорошо его подопечные проводят этот отрезок. Да и в целом в этом сезоне всё у них получается. Единственный матч отдали «Атлетику» (1:2), а к 10-му туру подходят с беспроигрышной серией из восьми встреч во всех турнирах.

В таблице Примеры занимают пятое место, набрав одинаковое количество очков (16) с «Атлетико». Эта ситуация добавляет ещё больше мотивации и создаёт интригу. В первенстве клуб из Севильи выиграл три из четырёх последних встреч — у «Реала Сосьедад» (3:1), «Осасуны» (2:0) и «Эспаньола» (2:1). В минувшей игре с «Вильярреалом» (2:2) был близок к поражению, но Антони оформил дубль и спас ничью.

Между тем «Бетис» уверенно выступает в Лиге Европы, одержав победу в матче с «Лудогорцем» (2:0) и дважды сыграв вничью — с «Ноттингем Форест» (2:2) и «Генком» (0:0). Редкий случай — нули на табло в Бельгии. Подопечные Пеллегрини редко доводили игру до удара, хотя в целом неплохо атаковали и владели инициативой. Лучший бомбардир — Кучо Эрнандес, однако последние две игры после возвращения из сборной провёл на слабом уровне.

Показатели «Атлетико» сильно схожи с «Бетисом», даже разница забитых и пропущенных голов. Вот только своё единственное поражение в Примере мадридцы потерпели ещё в матче 1-го тура, после чего затянули беспроигрышную серию. Был и вовсе впечатляющий отрезок, во время которого команда выиграла у «Райо Вальекано» (3:2), разгромила «Реал» (5:2), а в Лиге чемпионов — «Айнтрахт» (5:1).

Что касается участия в еврокубковом турнире, то клуб из Мадрида крайне нестабилен. Получилось одолеть команду из Франкфурта, но два других матча закончились поражениями — с «Ливерпулем» (2:3) и «Арсеналом» (0:4). Против соперника из Лондона подопечные Диего Симеоне и вовсе выглядели потерянными.

Вот такие перепады не дают спокойно выдохнуть болельщикам, да и самим футболистам. Хулиан Альварес — лучший бомбардир «Атлетико». На его счету шесть забитых мячей в Примере, но отрезками он выдаёт не лучшую реализацию и не забивает там, где был обязан. Не набрал ещё нужную форму и другой нападающий — Александр Сёрлот. Он явно способен на большее.

Есть у «Атлетико» больное место — выездные матчи. В этом сезоне он не выиграл ни одной гостевой встречи — три поражения и столько же ничьих. Учитывая стабильность команды Пеллегрини, мы поставим на то, что она не проиграет, через обмен голами. Едва ли мадридцы вторую игру подряд не смогут забить, всё-таки они положили пять в ворота «Реала».

Ставка: «Бетис» не проиграет «Атлетико» + обе забьют за 2.50.