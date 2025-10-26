«Авангард» — «Металлург». Забыть про оборону — это в духе Ги Буше и Разина

27 октября 2025 года на «Джи-Драйв-Арене» в Омске состоится матч КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Металлург» из Магнитогорска. Начало — в 16:30 мск. Команды уже встречались в этом сезоне. Омичи одержали победу со счётом 5:1. Гости приедут за реваншем.

Коэффициенты букмекеров на матч «Авангард» — «Металлург» 27 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение клубу из Омска. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.35, а шансы «Металлурга» из Магнитогорска по итогам 60 минут оценили в 2.54. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.95. Ставки на то, что каждая команда забросит больше 1,5 шайбы, принимают за 1.55 — почти 65% вероятности.

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» Омск — «Металлург» Магнитогорск (27.10.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» пока нестабилен, но демонстрирует временами очень симпатичный хоккей. Он занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, отстав на пять очков от возглавляющего её «Металлурга». Последние семь матчей команда Ги Буше буксует. Проиграла «Автомобилисту» (1:4 и 0:3), была уничтожена «Барысом» (2:6) и уступила «Северстали» (3:4 ОТ).

Выиграла на этом отрезке только три встречи, но как красиво. Разгромила как раз «Металлург» (5:1) и «Трактор» (8:5), а также отомстила «Автомобилисту» (3:2 ОТ). Ги Буше высказался по поводу поражения в минувшей игре с «Северсталью». Он отметил медленное начало и огромное количество потерь, что и привело к плохому результату. Было немало ошибок в обороне, однако они преследуют клуб из Омска на протяжении всего сезона.

Хотя канадский специалист обещал уделять много внимания защите, по факту болельщики испытывают эмоциональные качели – от ярких побед до невообразимых поражений. Первую свою шайбу в сезоне забросил Майкл Маклауд, на которого возлагают большие надежды в команде. Лучшую результативность демонстрируют Константин Окулов и Эндрю Потуральски. Оба набрали по 21 очку.

Однако возглавляют таблицу лучших бомбардиров КХЛ хоккеисты «Металлурга». Владимир Ткачёв в феноменальной форме, и непонятно, зачем омский клуб его отпустил. Он набрал 23 (2+21) очка по системе «гол+пас». Другой лидер клуба из Магнитогорска, Дмитрий Силантьев, набрал 22 (8+14) очка. У Андрея Разина боевой состав, рассчитанный на борьбу за Кубок Гагарина. Недаром его команда возглавляет таблицу Восточной конференции и лидирует по заброшенным шайбам — 77.

За 10 последних матчей «Металлург» проиграл только два раза — омичам и в прошлой встрече «Нефтехимику» (3:5). Яркие всплески результативности тоже свойственны подопечным Андрея Разина. Например, на этом отрезке они разгромили «Спартак» (6:2), «Торпедо» (5:1) и нижнекамцев (9:6). С таким составом сложно играть по-другому. Роман Канцеров лидирует по заброшенным шайбам в КХЛ — 12. Евгений Кузнецов пока не выдаёт свой максимум, но его опыт бесценен.

В таком матче не хочется выбирать победителя. Для «Авангарда» это возможность нагнать «Металлург» в таблице и скрасить горечь от последних неудач. У подопечных Разина ещё больше поводов наказать омичей — это мотивация Владимира Ткачёва и желание отомстить за недавнее поражение. Поэтому поставим на результативность и будем ожидать не менее шести заброшенных шайб.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.85.