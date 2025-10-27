Экспресс на КХЛ: «Металлург» лидирует, «Ак Барс» — преследует

Континентальная хоккейная лига уже давно набрала обороты, турнирная таблица начинает принимать первые очертания. Пока что лидирует «Металлург», но преследователей хватает. Один из них — «Ак Барс». Делаем прогнозы на матчи конкурентов и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Авангард» — «Металлург»

Фонбет Чемпионат КХЛ 27 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Металлург Мг Магнитогорск

«Авангард» пока нестабилен, однако демонстрирует временами очень симпатичный хоккей. Он занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, отставая на пять очков от возглавляющего её «Металлурга». В последних семи матчах команда Ги Буше буксует. Проиграла «Автомобилисту» (1:4 и 0:3), «Барысу» (2:6) и «Северстали» (3:4 ОТ).

Гонку лучших бомбардиров КХЛ возглавляют хоккеисты «Металлурга». Владимир Ткачёв в феноменальной форме, и непонятно, зачем омский клуб его отпустил. У него 23 (2+21) очка по системе «гол+пас». Другой лидер магнитогорцев Дмитрий Силантьев набрал 22 (8+14) очка. У Андрея Разина боевой состав, рассчитанный на борьбу за Кубок Гагарина. Недаром его команда возглавляет таблицу Восточной конференции и лидирует по количеству заброшенных шайб — 77.

В таком матче не хочется выбирать победителя. Для «Авангарда» это возможность приблизиться к «Металлургу» в таблице и скрасить горечь от последних неудач. У подопечных Разина ещё больше причин обыграть омичей — это мотивация у Владимира Ткачёва и желание отомстить за недавнее поражение. Поэтому поставим на результативность и будем ожидать не менее шести заброшенных шайб.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Адмирал»

Фонбет Чемпионат КХЛ 27 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Адмирал Владивосток

«Ак Барс» встретится с «Адмиралом» вновь на том же льду — это вторая игра команд в Казани за короткий промежуток. На лавке у хозяев Анвар Гатиятулин, у гостей — Леонид Тамбиев. Домашний лёд и отсутствие переездов как факт дают ощутимый перевес казанцам. Адаптироваться к площадке им не нужно.

Контекст тоже однозначный. Победная серия «Ак Барса» составляет уже девять матчей, а недавняя встреча с «Адмиралом» закончилась со счётом 5:3. Спецбригады влияют: шесть из восьми шайб пришли в неравных составах, поэтому дисциплина и большинство снова решат многое. «Адмирал» только начал тяжёлую выездную серию, а всего идёт на трёхматчевой серии поражений.

Отсюда ожидаем прессинг со стороны хозяев. «Ак Барс» будет дольше держать шайбу и навязывать свои смены, тогда как гостям нужно убрать удаления. Иначе они долго будут сидеть в своей зоне. Плюс у «Адмирала» есть потери, так что ротация короче. Прогнозируем новую победу «Ак Барса» в основное время.

Экспресс на КХЛ 27 октября 2025 года

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Авангард» — «Металлург» за 1.85.

тотал больше 5.5 шайбы в матче «Авангард» — «Металлург» за 1.85. Ставка 2: «Ак Барс» обыграет «Адмирал» за 1.71.

Общий коэффициент: 1.85 х 1.71 = 3.16.