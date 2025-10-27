Проклятия нет: Конте с «Наполи» обязан обыграть «Лечче»

Травм у неаполитанцев очень много, но даже из такой ситуации топ-тренер должен выйти.

28 октября 2025 года в матче 9-го тура Серии А сыграют «Лечче» и «Наполи». Встреча состоится на стадионе «Этторе Джардиньеро» в Лечче. Начало — в 20:30 мск. Неаполитанцы постараются сохранить за собой первое место в таблице, но легко не будет.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лечче» — «Наполи» 28 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Наполи» можно с коэффициентом 1.50, а шансы «Лечче» оценили в 6.90. Ничья идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.15. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу неаполитанцев за 6.00.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Италии «Лечче» — «Наполи» (28.10.2025)

«Наполи» держит планку действующего чемпиона Италии, возглавляя турнирную таблицу. Правда, с каждым новым игровым днём выполнять поставленные задачи становится всё тяжелее. На домашнем стадионе нет никаких проблем — все матчи во всех турнирах были выиграны. В том числе последняя встреча у «Интера» (3:1).

Антонио Конте остался доволен результатом, однако подметил, что, возможно, команду кто-то проклял. Всё-таки столько травм. Но она продолжает идти вперёд. Вот только в гостевых матчах результаты ужасные — четыре поражения подряд: в Серии А уступили «Милану» (1:2) и «Торино» (0:1), а в Лиге чемпионов – «Манчестер Сити» (0:2) и неожиданно ПСВ (2:6).

После победы во встрече с «Интером» у неаполитанцев должно получиться снять напряжение. Действительно, лазарет «Наполи» не пустеет, а пополняется новыми футболистами. Если Ромелу Лукаку ещё не играл в этом сезоне, то Расмус Хойлунд выбыл недавно. Да ещё и в неудобный момент, когда только вышел на пик формы.

Давид Нерес сыграл в центре нападения против «Интера» и тоже получил травму. Ещё в первом тайме из-за повреждения был заменён Кевин Де Брёйне. Атакующие ряды Антонио Конте сильно поредели, а также убавилась глубина состава. Но во встрече с «Лечче» можно обойтись футболистами ротации на некоторых важных позициях.

Соперник находится вблизи зоны вылета в Серии А и одержал лишь одну победу в этом сезоне. Выиграл у «Пармы» (1:0), которая находится примерно на таком же уровне. Затем были нулевая ничья с «Сассуоло» и поражение во встрече с «Удинезе» (2:3). Хотя бы удалось проявить характер в этих играх.

Медон Бериша и Конан Н'Дри всё чаще берут игру в атаке на себя, но даже их общих усилий порой недостаточно, чтобы набрать очки. Приехавший летом из Бельгии Никола Штулич пока не тянет на роль лидера нападения. Провёл семь матчей без результативных действий. Ресурсы сильно ограничены.

Такого соперника действующий чемпион просто обязан побеждать, однако вряд ли это будет яркое зрелище. Предлагаем поставить на то, что «Наполи» выиграет, через тотал меньше 3.5 мяча. Очень тяжело даются гостевые матчи Антонио Конте, да и в прошлом сезоне неаполитанцы выиграли у «Лечче» с одинаковым счётом 1:0.

Ставка: «Наполи» выиграет у «Лечче» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.10.