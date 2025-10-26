Артур Биярсланов — Сергей Липинец. Ветеран не остановит мини-Бетербиева

Рано утром 31 октября мск в Монреале (Канада) пройдёт 10-раундовый бой в первом полусреднем весе между региональным чемпионом по версии NABF Артуром Биярслановым и экс-чемпионом мира по версии IBF Сергеем Липинцом. Начало поединка запланировано на 5:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Артур Биярсланов — Сергей Липинец

Букмекеры считают явным фаворитом поединка Биярсланова. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.11. Шансы Липинца оценили котировкой 7.05. На ничью можно заключить пари за 26.00.

Аналитики практически не сомневаются, что этот бой завершится досрочно. Они установили основной тотал на отметке в 5.5 раунда. Сделать ставку на то, что поединок продлится дольше этой отсечки, можно за 1.85. С таким же коэффициентом предлагают заключить пари на то, что всё завершится раньше.

Прогноз на бой Артур Биярсланов — Сергей Липинец (31.10.2025)

Не самый статусный, но очень любопытный поединок ждёт нас в Монреале. В первую очередь из-за Артура Биярсланова, которого сравнивают с Артуром Бетербиевым. Тут и схожая судьба — чеченец с канадским паспортом — но и своими выступлениями Биярсланов постепенно заставляет о себе говорить.

Судите сами: 19 боёв — 19 побед, 16 из них нокаутом. В своём последнем поединке Артур нокаутировал Антонио Колладо, было это в начале июня. Сейчас Биярсланов входит, пожалуй, в самый важный момент своей карьеры. Набил статистику он здорово, однако вопросы к уровню оппозиции имеются. Всё-таки Биярсланову уже 30 лет, возраст расцвета. Нужно начинать сражаться с соперниками более высокого уровня. И Липинец в эту категорию входит. Пусть и с натяжкой.

В конце концов, у представителя Казахстана был даже титул IBF. Правда, владел он им уже давно — в 2017 году — и совсем недолго. Сейчас это уже заслуженный ветеран, который совсем не блещет результатами. В последних пяти боях у Липинца всего две победы и три поражения. В феврале его в нокаут отправил Адам Азим.

В предстоящем поединке Сергею будет точно не легче. Впрочем, он и сам это понимает. Боксёр из Казахстана уважительно высказался о сопернике, отметив его ударную мощь. Правда, Липинец подчеркнул, что Биярсланову не хватает умений. Посмотрим, сможет ли он этим воспользоваться.

На наш взгляд, шансов у Липинца очень мало, букмекеры адекватно оценивают шансы боксёров в предстоящем бою. Чисто стилистически Биярсланов неудобен для Сергея, он крупнее, мощнее, да и мотивация у него выше — ведь у него начинается самый важный отрезок в карьере. По последним результатам Липинца видно, что он находится на спаде. Да, есть преимущество в опыте, но это достаточно эфермерная вещь, ведь его надо ещё реализовать.

Поставим здесь на ТМ 5.5 раунда. Линия достаточно узкая, если что-то из неё и выбирать, то этот вариант. Биярсланов будет боксировать дома, он голоден до побед, ему есть что доказывать.

Ставка: ТМ 5.5 раунда за 1.85.