«Локомотив» — «Лада». Дежурная победа Боба Хартли

28 октября 2025 года на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле состоится матч КХЛ, в котором сыграют «Локомотив» и «Лада». Начало — в 19:30 мск. Подопечные Боба Хартли возглавляют таблицу Западной конференции, а тольяттинцы находятся в очень плохом состоянии.

Букмекеры в своих прогнозах отдают очевидное предпочтение ярославцам. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.27, а шансы «Лады» по итогам 60 минут оценили в 9.00. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 6.40.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.00, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.80. Ставки на то, что каждая команда забросит больше 1,5 шайбы, принимают за 2.08.

«Локомотив» возглавляет таблицу Западной конференции, однако не чувствует себя в безопасности. Соперники наступают на пятки, и каждая осечка с критикой воспринимается болельщиками. Команда Боба Хартли сохранила системность и дисциплинированность, привитые прошлым тренером. Она лидирует и по количеству заброшенных (58), и по количеству пропущенных шайб (38).

Сильная сторона ярославцев — выступления на своей арене. В регулярке они выиграли все семь домашних матчей. В последних трёх победили «Автомобилист» (3:2 ОТ), СКА (4:2) и ЦСКА (4:1). Принимать «Ладу» будут после выездной серии, в которой выиграли у петербуржцев (3:1) и московского «Динамо» (3:2), а уступили «Ак Барсу» (0:1). Пугающий для хоккея счёт.

У «Локомотива» было достаточно моментов, чтобы забросить шайбу, имея численное преимущество, но у команды одна из худших реализаций большинства (11,9%). Эта проблема вновь дала о себе знать. Также клуб сильно зависим от Александра Радулова, входящего в топ-10 лучших бомбардиров КХЛ этого сезона. Однако не только результативными действиями он полезен, но и бесценным опытом.

От «Лады» же не ждут ничего сверхъестественного — просто хорошего хоккея. Однако и его команда не в силах продемонстрировать. Занимает предпоследнее место в Западной конференции и очень плохо действует в обороне. В 19 матчах пропустила 73 шайбы — худший показатель в КХЛ. Особенно плохо выглядит в гостевых встречах, выиграв лишь одну из восьми.

Павел Десятков винит в проблемах календарь, просит свежей крови и помощи у нового спортивного директора. Тренер считает, что ещё всё можно исправить. Его подопечные отправляются в выездное турне после двух домашних встреч — с минским «Динамо» (0:4) и «Торпедо» (3:2 Б). Благодаря победе в матче с нижегородцами удалось прервать четырёхматчевую серию поражений.

Хоккеисты из Тольятти выделялись по самоотдаче и вытащили игру на характере. Такое бывает крайне редко. Георгий Белоусов после травмы продемонстрировал хладнокровие. Это его шайба сравняла счёт, и он единственный, кто реализовал послематчевый буллит. Поймал кураж и голкипер Иван Бочаров, сделавший 48 сейвов.

Но хватит ли у подопечных Павла Десяткова «топлива» на игру с «Локомотивом» после такого нервного матча? У них есть проблемы с закрытыми командами, и это в первую очередь про ярославцев. Предлагаем поставить на их победу и индивидуальный тотал больше 3.5 шайбы. «Лада» на выезде очень много пропускает — в среднем 4,5 шайбы. Воспользуемся этим.

Ставка: «Локомотив» выиграет у «Лады» и забросит больше трёх шайб за 1.80.