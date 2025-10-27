«Аталанта» — «Милан». Аллегри укрепляет авторитет, а Юрич — теряет

Гости не собираются отказываться от борьбы за чемпионство. Бергамаскам будет тяжело.

28 октября 2025 года в матче 9-го тура Серии А сыграют «Аталанта» и «Милан». Встреча состоится на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Начало — в 22:45 мск. Подопечные Ивана Юрича погрязли в ничейных результатах, а команда Массимилиано Аллегри в шаге от первого места.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аталанта» — «Милан» 28 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу «Аталанты» или «Милана» можно с одинаковым коэффициентом — 2.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.97. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Милан» (28.10.2025)

«Аталанта» под руководством Ивана Юрича не особо впечатляет и находится вне зоны еврокубков. При этом она никому не проигрывала и держит рекорд по количеству ничейных результатов — шесть в восьми матчах. Нередко команде приходится отыгрываться.

Бергамаски завершили вничью последние четыре встречи в чемпионате Италии — с «Ювентусом» (1:1), «Комо» (1:1), «Лацио» (0:0) и «Кремонезе» (1:1). В Лиге чемпионов выиграли у «Брюгге» (2:1) и сыграли вничью с пражской «Славией» (0:0). Ожидалось, что Иван Юрич будет поддерживать курс Гасперини на атакующий и интенсивный футбол. Пока этого не видно.

Никто из футболистов не готов взять на себя роль лидера атаки. Вернувшийся в состав после скандала Адемола Лукман не совершил ни одного результативного действия. Купленный летом Никола Крстович не тянет на замену уехавшему Матео Ретеги. Джанлуку Скамакку после травмы вводят в игру постепенно.

«Милан» под руководством Массимилиано Аллегри по пропущенным и забитым мячам находится на одном уровне с «Аталантой». Однако в турнирной таблице ведёт борьбу за первое место, отставая от «Наполи» на одно очко. Команда полностью сконцентрированна на чемпионате Италии, ведь не участвует в еврокубках. Она не знает поражений вот уже семь матчей.

Всего две ничьих были на этом отрезке — с «Ювентусом» (0:0) и в прошлой встрече с «Пизой» (2:2). Ещё повезло, что удалось сравнять счёт в добавленное время. Помог шальной выстрел молодого таланта Закари Атекаме. Состав сбалансирован, все футболисты удачно дополняют друг друга.

Матч с «Пизой» стал вторым, в котором «Милан» пропустил больше одного мяча. Массимилиано Аллегри выстроил надёжную оборону, которой руководят Мик Меньян и Страхиня Павлович. В атаке весь потенциал всё ещё не раскрыт. Клуб явно способен забивать гораздо больше, имея в составе таких игроков, как Рафаэл Леау, Кристофер Нкунку и Сантьяго Хименес. Очень не хватает травмированного Кристиана Пулишича.

Преимущество должно быть на стороне гостей, пусть и небольшое. В целом ожидаем равный футбол и, скорее всего, ничейный исход. Поставить предлагаем на то, что «Милан» не проиграет команде из Бергамо, через тотал меньше 3.5 мяча. Опытный Лука Модрич может в любой момент обострить, а быстрая атака его всегда поддержит.

Ставка: «Милан» не проиграет «Аталанте» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.