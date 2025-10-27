«Спартак» — ЦСКА: скучнее, чем в прошлый раз

В сентябре команды на двоих забросили 10 шайб. Сейчас будет меньше.

Дерби в «Мегаспорте» 28 октября — момент истины для обеих столичных команд. «Спартак» Алексея Жамнова завершает домашнюю серию, ЦСКА Игоря Никитина набрал ход и пытается его сохранить. Накал эмоций гарантирован. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 28 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 2.70, в то время как победа ЦСКА оценивается в 2.43. Ничья и овертайм идут за 4.20.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что будет результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.88, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.92. Если обе команды забросят больше 2.5 шайбы, сыграет коэффициент 3.20.

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА (28.10.2025)

Состав «Спартака» лихорадит. Иван Морозов по-прежнему отстранён и едва ли вернётся, Павел Порядин — в списке травмированных, а Герман Рубцов получил повреждение и на дерби не выйдет. Это бьёт по центру и большинству, заставляя тренерский штаб перекраивать звенья. Хотя даже на таком фоне не так уж много поражений в последнее время.

У ЦСКА наблюдается тренд на улучшение. Была победа над «Амуром» (2:1), а ранее — выездной камбэк со СКА (4:3). Спенсер Мартин на воротах пытается держать уровень, и Дмитрий Гамзин был неплох. Да и дисциплина без шайбы в целом стала строже. Это база для плана сыграть «от обороны» и пытаться ловить спартаковских хоккеистов на контратаках.

Очный сентябрьский триллер ещё свеж в памяти. Тогда «Спартак» отыгрался с 2:5 и вырвал матч по буллитам — 6:5. У ЦСКА хет-трик оформил Даниэль Спронг, он хорош и по сей день. У красно-белых вытащили концовку Нэйтан Тодд и Джоуи Кин. Этот опыт добавит хозяевам веру в себя. Хотя и гости получат эмоциональный заряд, поскольку попробуют отомстить.

Сейчас козырь «Спартака» — форма Нэйтана Тодда. Он признан нападающим недели и ведёт атаку. Но без центрального нападающего большинство теряет скорость входа в чужую зону, а перестановки у Жамнова — вынужденные, Порядин, как мы уже сказали, не готов. Вероятно, это переведёт акцент хозяев на простые броски по воротам соперника с трафиком.

При этом у ЦСКА прочнее хребет: опыт Никиты Нестерова и габариты Владислава Провольнева закрывают пятак, а вертикаль Полтапов — Абрамов — Бучельников опасна в переходных фазах. Если Мартин или Гамзин у армейцев выдержат первые штурмы, то команда сможет навязать свой второй период и играть на счёт.

Прогноз заключается в том, что при кадровых потерях «Спартака» и положительной динамике ЦСКА чуть ближе к успеху второй. Ожидаем более осторожное дерби в этот раз, без экстраординарного тотала голов. Будет много борьбы за нейтральную зону. Ставим на победу ЦСКА в одну шайбу в основное время или в концовке овертайма.

Ставка: победа ЦСКА над «Спартаком» любым способом за 1.85.