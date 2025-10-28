Серия А: «Милан» метит на первое место, «Наполи» бьёт аутсайдера

На этой неделе еврокубковых соревнований не будет, однако отдыхать командам некогда. Сегодня, 28 октября, в Серии А состоятся некоторые матчи 9-го тура итальянской Серии А. Сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Милан»

«Аталанта» под руководством Ивана Юрича не особо впечатляет и находится вне зоны еврокубков. При этом она никому не проигрывала и держит рекорд по количеству ничьих — шесть в восьми матчах. Нередко команде приходится отыгрываться. Ожидалось, что Иван Юрич будет поддерживать курс Гасперини на атакующий и интенсивный футбол. Пока этого не видно.

«Милан» под руководством Массимилиано Аллегри по пропущенным и забитым мячам находится на одном уровне с «Аталантой». Однако ведёт борьбу за первое место, отставая от «Наполи» на одно очко. Команда полностью сконцентрированна на чемпионате Италии, ведь не участвует в еврокубках. Она не знает поражений на протяжении вот уже семи матчей. Всего две ничьих на этом отрезке.

Преимущество должно быть на стороне гостей, пусть и небольшое. В целом же ожидаем равный футбол и, скорее всего, ничейный исход. Поставить предлагаем на то, что «Милан» не проиграет команде из Бергамо, через тотал меньше 3.5 мяча. Опытный Лука Модрич может в любой момент обострить, а быстрая атака его всегда поддержит.

Прогноз на матч «Лечче» — «Наполи»

«Наполи» держит планку действующего чемпиона Италии, возглавляя турнирную таблицу. Правда, с каждым новым игровым днём выполнять поставленные задачи становится всё тяжелее. На домашнем стадионе нет никаких проблем — все матчи во всех турнирах были выиграны. А вот в гостевых матчах результаты ужасные — четыре поражения подряд.

Из-за травм атакующие ряды Антонио Конте сильно поредели, что повлияло и на глубину состава. Но во встрече с «Лечче» можно обойтись и футболистами ротации на некоторых важных позициях. Соперник находится неподалеку от зоны вылета и одержал лишь одну победу в этом сезоне. Ресурсы сильно ограничены.

Такого соперника действующий чемпион просто обязан побеждать, однако вряд ли это будет яркое зрелище. Предлагаем поставить на то, что «Наполи» выиграет, через тотал меньше 3.5 мяча. Антонио Конте очень тяжело даются гостевые матчи.

Экспресс на матчи Серии А 28 октября 2025 года

Ставка 1: «Милан» не проиграет «Аталанте» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.

Общий коэффициент: 2.05 х 2.10 = 4.30.