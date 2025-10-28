Скидки
Спартак — ЦСКА: прогноз и ставки на матч 28 октября, где смотреть бесплатно, какой канал, голы, счёт, составы, коэффициенты

КХЛ: дерби «Спартак» — ЦСКА и дежурная победа «Локомотива»
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на матчи КХЛ 28 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Прогнозы и экспресс на матчи регулярного чемпионата.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продолжается. Сегодня, 28 октября, пройдёт много матчей. Выбрали самые яркие из них, сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» лихорадит. Иван Морозов по-прежнему отстранён и едва ли вернётся, Павел Порядин — в списке травмированных, а Герман Рубцов получил повреждение и на дерби не выйдет. Это бьёт по центру и большинству, заставляя тренерский штаб перекраивать звенья. Хотя даже на таком фоне не так уж много поражений в последнее время.

У ЦСКА наблюдается тренд на улучшение результатов. Была победа в матче с «Амуром» (2:1), а ранее — выездной камбэк со СКА (4:3). Спенсер Мартин в воротах пытается держать уровень, и Дмитрий Гамзин тоже был неплох. Да и дисциплина при игре без шайбы в целом стала строже. Это база для плана сыграть от обороны и попытаться ловить спартаковских хоккеистов на контратаках.

Прогноз заключается в том, что при кадровых потерях «Спартака» и положительной динамике у ЦСКА чуть ближе к успеху гости. Ожидаем более осторожное дерби в этот раз, без экстраординарного тотала голов. Будет много борьбы в средней зоне. Ставим на победу ЦСКА в одну шайбу в основное время или в концовке овертайма.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Лада»

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» возглавляет таблицу Западной конференции, однако не чувствует себя в безопасности. Соперники наступают на пятки, и каждая осечка остро воспринимается болельщиками. Команда Боба Хартли сохранила системность и дисциплинированность, привитые прошлым тренером. Она лидирует и по количеству заброшенных (58), и по количеству пропущенных шайб (38). Сильная сторона ярославцев — выступления на своей арене. В регулярке они выиграли все семь домашних матчей.

От «Лады» же не ждут ничего сверхъестественного — просто хорошего хоккея. Однако и его команда не в силах продемонстрировать. Занимает предпоследнее место в Западной конференции и очень плохо действует в обороне. В 19 матчах пропустила 73 шайбы — худший показатель в КХЛ. Особенно плохо выглядит в гостевых встречах, выиграв лишь одну из восьми. Павел Десятков винит в проблемах календарь, просит свежей крови и помощи у нового спортивного директора.

Хоккеисты из Тольятти выделились самоотдачей и вытащили игру с «Торпедо» (3:2 Б) на характере. Но хватит ли у подопечных Павла Десяткова «топлива» на встречу с «Локомотивом» после такого нервного матча? У них есть проблемы с закрытыми командами, и это в первую очередь про ярославцев. Предлагаем поставить на их победу и индивидуальный тотал больше 3.5 шайбы. «Лада» на выезде очень много пропускает — в среднем 4,5 шайбы. Воспользуемся этим.

Экспресс на матчи КХЛ 28 октября 2025 года

  • Ставка 1: итоговая победа ЦСКА в матче со «Спартаком» за 1.85.
  • Ставка 2: «Локомотив» выиграет у «Лады» и забросит больше трёх шайб за 1.80.

Общий коэффициент: 1.85 х 1.80 = 3.33.

Комментарии
