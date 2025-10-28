«Лорьян» — «ПСЖ». Дембеле вернулся вовремя

29 октября 2025 года в матче 10-го тура французской Лиги 1 сыграют «Лорьян» и «ПСЖ». Встреча состоится на стадионе «Дю Мустуа — Ив Алленма» в Лорьяне. Начало — в 21:00 мск. Команде Луиса Энрике необходимо сохранить первое место в таблице.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лорьян» — «ПСЖ» 29 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижанам. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.25, а шансы «Лорьяна» оценили в 10.50. Ничья идёт с коэффициентом 6.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу парижского клуба за 7.50.

Прогноз на матч 10-го тура чемпионата Франции «Лорьян» — «ПСЖ» (29.10.2025)

«ПСЖ» продолжает доказывать, что в порядке, и вернулся на первое место в Лиге 1, но соперники дышат в спину и ждут осечки действующего чемпиона. В этом сезоне во всех турнирах подопечные Луиса Энрике потерпели только одно поражение — в матче с «Марселем» (0:1). Однако с того момента не проигрывают на протяжении шести встреч.

В Лиге 1 выиграли у «Осера» (2:0) и «Бреста» (3:0) и сыграли вничью с «Лиллем» (1:1) и «Страсбургом» (3:3), а в Лиге чемпионов одержали две победы в матчах с «Барселоной» (2:1) и «Байером» (7:2). Атака Луиса Энрике проснулась. За последние три встречи во всех турнирах забито 13 мячей, правда, пропущено пять голов.

Люка Шевалье работает без выходных, а Матвею Сафонову не дают провести ни матча. Причём француз постоянно сталкивается с критикой и допускает ошибки, одн всё равно играет. Вернулись после травмы Усман Дембеле и Дезире Дуэ. 20-летний француз забил три мяча в двух последних играх. В них же Хвича Кварацхелия оформил гол и две результативные передачи.

Брэдли Баркола пока не выдаёт свой максимум, а пора бы уже стать героем атак «ПСЖ». Может быть, проявит себя с лучшей стороны во встрече с «Лорьяном», расположившимся в зоне вылета. У команды один из худших показателей по пропущенным голам — 21 в девяти встречах.

Уровень голкиперов у хозяев оставляет желать лучшего. Бингуру Камара проиграл конкуренцию Ивону Мвого, который творил чудеса в Лиге 2 в прошлом сезоне, но тут не справляется. Айегун Тосин и Пабло Пажи забили по три мяча в этом сезоне, однако в последних трёх встречах притихли. Это говорит о том, что команда нестабильна.

После удивительной победы в матче с «Монако» (3:1) «Лорьян» не может выиграть на протяжении трёх встреч. На этом отрезке два поражения — во встречах с «Парижем» (0:2) и «Анже» (0:2), а также ничья с «Брестом» (3:3). Но дома команда уступила только в одном из четырёх матчей — «Лиллю» (1:7), после которого вратарь Камара и превратился в запасного.

В трёх из четырёх встреч на своём поле «Лорьян» забивал минимум три мяча. Настрой на «ПСЖ» будет запредельным, и как минимум гол в исполнении хозяев мы должны увидеть. Особенно учитывая нестабильную игру Шевалье. Однако, естественно, гости должны забивать гораздо больше. Ставим на победу парижан через тотал больше 3.5 мяча.

Ставка: «ПСЖ» выиграет у «Лорьяна» + тотал больше 3.5 мяча за 2.30.