Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Арсенал — Брайтон, 29 октября 2025, прогноз на матч Кубка лиги Англии, смотреть онлайн, трансляция, во сколько, голы, счёт

«Арсенал» — «Брайтон». У команды Микеля Артеты нет уязвимых мест
Максим Ермаков
«Арсенал» — «Брайтон»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
АПЛ, Лига чемпионов и Кубок лиги Англии — лондонцы везде преуспевают.

29 октября 2025 года в матче 1/8 финала Кубка английской лиги сыграют «Арсенал» и «Брайтон». Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 22:45 мск. Команда Микеля Артеты показывает впечатляющий футбол в обороне, но выдержит ли она натиск осмелевших гостей? Попробуем разобраться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Брайтон» 29 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонцам. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.43, а шансы «Брайтона» оценили в 7.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу лондонского клуба за 7.50.

Прогноз на матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» — «Брайтон» (29.10.2025)

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» планирует провести один из лучших сезонов, и Кубок английской лиги наверняка входит в планы. Уже был побеждён «Порт Вейл» (2:0), но это только начало, потому что впереди по-настоящему опасные соперники. Микель Артета должен грамотно провести ротацию, учитывая, что необходимо подходить свежими к матчам Лиги чемпионов и АПЛ.

Кстати, с той самой встречи в Кубке лиги началась победная серия «канониров» во всех турнирах. Она насчитывает уже семь матчей. Пять последних выиграны всухую: в АПЛ – у «Вест Хэма» (2:0), «Фулхэма» (1:0) и «Кристал Пэлас» (1:0), а в Лиге чемпионов – у «Олимпиакоса» (2:0) и «Атлетико» (5:0). Напрашивается много лестных слов в сторону голкипера Давида Райи, но он в этих встречах совершил всего пять сейвов. Причём три из них — в игре с греческим клубом.

Материалы по теме
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?
Беттинг женскими глазами — насколько азартен и на что ставит прекрасный пол?

Вратарь «Арсенала» часто остаётся без работы, потому что соперникам не удаётся создать реальную угрозу. Качественную линию обороны удавалось вскрыть в этом сезоне лишь трём командам — «Ньюкаслу», «Манчестер Сити» и «Ливерпулю». Однако все они забили только по голу. 11 из 16 голов в АПЛ лондонцы забили после или со стандартов. Всё это детали единого и слаженного механизма, который соорудил главный тренер.

И пусть в матче Кубка лиги будет другой состав, но качество игры и тактика останутся прежними. Главное – правильно настроиться на «Брайтон», который можно считать неудобным соперником. Последние две очные встречи закончились вничью. Фабиан Хюрцелер построил неуступчивую и хорошо организованную команду.

В Кубке лиги «чайки» прошли уже двух соперников. Выиграли у «Оксфорд Юнайтед» (6:0) и «Барнсли» (6:0), продемонстрировав свои устремления в этом турнире. На еврокубки команда не отвлекается, поэтому Хюрцелеру будет проще произвести ротацию. В предыдущей встрече с «Манчестер Юнайтед» (2:4) прервалась беспроигрышная серия из четырёх матчей в АПЛ.

Материалы по теме
Артур Биярсланов — Сергей Липинец. Ветеран не остановит мини-Бетербиева
Артур Биярсланов — Сергей Липинец. Ветеран не остановит мини-Бетербиева

На этом удачном отрезке были два ничейных результата — в матчах с «Тоттенхэмом» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (1:1), а также две победы – в играх с «Челси» (3:1) и «Ньюкаслом» (2:1). В каждом из матчей чемпионата в этом сезоне «Брайтон» стабильно пропускает. Однако неплохо и реализует свои моменты, во многом благодаря ветерану Дэнни Уэлбеку.

В последних четырёх играх он забил пять мячей, оформив два дубля. Нет сомнений, что без такого опытного футболиста Хюрцелер не обойдётся в предстоящем матче с «Арсеналом». Но сможет ли он переиграть настолько качественную оборону? Предлагаем поставить на то, что хозяева выиграют, однако будут скромнее «Манчестер Юнайтед» в плане количества голов.

Ставка: «Арсенал» выиграет у «Брайтона» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.40.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android