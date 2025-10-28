«Арсенал» — «Брайтон». У команды Микеля Артеты нет уязвимых мест

29 октября 2025 года в матче 1/8 финала Кубка английской лиги сыграют «Арсенал» и «Брайтон». Встреча состоится на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало — в 22:45 мск. Команда Микеля Артеты показывает впечатляющий футбол в обороне, но выдержит ли она натиск осмелевших гостей? Попробуем разобраться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Брайтон» 29 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонцам. Поставить на победу «Арсенала» можно с коэффициентом 1.43, а шансы «Брайтона» оценили в 7.20. Ничья идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу лондонского клуба за 7.50.

Прогноз на матч 1/8 финала Кубка английской лиги «Арсенал» — «Брайтон» (29.10.2025)

«Арсенал» планирует провести один из лучших сезонов, и Кубок английской лиги наверняка входит в планы. Уже был побеждён «Порт Вейл» (2:0), но это только начало, потому что впереди по-настоящему опасные соперники. Микель Артета должен грамотно провести ротацию, учитывая, что необходимо подходить свежими к матчам Лиги чемпионов и АПЛ.

Кстати, с той самой встречи в Кубке лиги началась победная серия «канониров» во всех турнирах. Она насчитывает уже семь матчей. Пять последних выиграны всухую: в АПЛ – у «Вест Хэма» (2:0), «Фулхэма» (1:0) и «Кристал Пэлас» (1:0), а в Лиге чемпионов – у «Олимпиакоса» (2:0) и «Атлетико» (5:0). Напрашивается много лестных слов в сторону голкипера Давида Райи, но он в этих встречах совершил всего пять сейвов. Причём три из них — в игре с греческим клубом.

Вратарь «Арсенала» часто остаётся без работы, потому что соперникам не удаётся создать реальную угрозу. Качественную линию обороны удавалось вскрыть в этом сезоне лишь трём командам — «Ньюкаслу», «Манчестер Сити» и «Ливерпулю». Однако все они забили только по голу. 11 из 16 голов в АПЛ лондонцы забили после или со стандартов. Всё это детали единого и слаженного механизма, который соорудил главный тренер.

И пусть в матче Кубка лиги будет другой состав, но качество игры и тактика останутся прежними. Главное – правильно настроиться на «Брайтон», который можно считать неудобным соперником. Последние две очные встречи закончились вничью. Фабиан Хюрцелер построил неуступчивую и хорошо организованную команду.

В Кубке лиги «чайки» прошли уже двух соперников. Выиграли у «Оксфорд Юнайтед» (6:0) и «Барнсли» (6:0), продемонстрировав свои устремления в этом турнире. На еврокубки команда не отвлекается, поэтому Хюрцелеру будет проще произвести ротацию. В предыдущей встрече с «Манчестер Юнайтед» (2:4) прервалась беспроигрышная серия из четырёх матчей в АПЛ.

На этом удачном отрезке были два ничейных результата — в матчах с «Тоттенхэмом» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (1:1), а также две победы – в играх с «Челси» (3:1) и «Ньюкаслом» (2:1). В каждом из матчей чемпионата в этом сезоне «Брайтон» стабильно пропускает. Однако неплохо и реализует свои моменты, во многом благодаря ветерану Дэнни Уэлбеку.

В последних четырёх играх он забил пять мячей, оформив два дубля. Нет сомнений, что без такого опытного футболиста Хюрцелер не обойдётся в предстоящем матче с «Арсеналом». Но сможет ли он переиграть настолько качественную оборону? Предлагаем поставить на то, что хозяева выиграют, однако будут скромнее «Манчестер Юнайтед» в плане количества голов.

Ставка: «Арсенал» выиграет у «Брайтона» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.40.