«Интер» — «Фиорентина». Мартинес и Чалханоглу переиграют Джеко

29 октября 2025 года в матче 9-го тура Серии А сыграют «Интер» и «Фиорентина». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 22:45 мск. Кристиан Киву должен сделать всё возможное, чтобы вернуться в чемпионскую гонку.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Фиорентина» 29 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение миланцам. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 1.37, а шансы «Фиорентины» оценили в 8.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.07. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу миланцев за 6.50.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Фиорентина» (29.10.2025)

«Интер» под руководством Киву пока не дотягивает до чемпионского уровня, хотя и выглядит весьма симпатично. Впечатляющая серия из семи побед во всех турнирах прервалась в матче с главным конкурентом в борьбе за перое место в Серии А «Наполи» (1:3).

Миланцы немного притормаживали и не вывозили скорости соперника. У команды из Неаполя было больше креативных идей в атаке, которые защита гостей просто не успевала считывать. Остаётся только пенять на сомнительный пенальти, который и задал игре темп. Перед поражением подопечные Киву одержали две победы всухую. В Серии А выиграли у «Ромы» (1:0), а в Лиге чемпионов — у бельгийского «Юниона» (4:0).

«Интер» лидирует по количеству забитых мячей в Серии А (19), однако много пропускает (11). Ян Зоммер надёжен. Дело в провалах, которые допускают защитники. Особенно они терялись в играх с конкурентами. Такими как «Наполи» и «Ювентус». Что касается атакующего потенциала, то он даже не полностью раскрыт.

Анж-Йоан Бонни, Лаутаро Мартинес и Маркус Тюрам забили по три мяча в чемпионате Италии. Француз, к сожалению, травмирован. Хакан Чалханоглу великолепен в последних матчах. Он стал автором единственного гола в ворота неаполитанцев. «Фиорентине» с её уязвимой линией обороны будет сложно сдерживать натиск хозяев.

Подопечные Стефано Пиоли находятся в зоне вылета и не выиграли ни одного матча в этом сезоне. Хорошо, что удаётся побеждать хотя бы в Лиге конференций, однако уровень сопротивления там несопоставим с Серией А.

После двух поражений в матчах с «Ромой» (1:2) и «Миланом» (1:2) получилось сыграть вничью с «Болоньей» (2:2). Стараний Давида де Хеа оказывается недостаточно, чтобы сохранять ворота сухими. Мойзе Кин после впечатляющего прошлого сезона не может вернуться в ту форму и отличился всего дважды в восьми играх.

Забил свой первый гол за «Фиорентину» 39-летний Эдин Джеко, но это был матч в Лиге конференций со скромным «Рапидом». В чемпионате Италии ему тяжело держать темп. Прогнозируем победу «Интера» через тотал больше 2.5 мяча. Классно организованная атака миланцев сможет найти все уязвимые места в обороне флорентийцев, однако может нарваться на ответный гол.

Ставка: «Интер» выиграет у «Фиорентины» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.