«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: Слот отомстит за поражение в Суперкубке Англии

29 октября в Кубке английской лиги «Ливерпуль» на «Энфилде» примет «Кристал Пэлас». Для хозяев это шанс перезапустить осенний неудачный отрезок, для гостей — проверка глубины состава на фоне еврокубков. Перевес в любом случае у принимающей стороны. Даже несмотря на то что встреча кубковая.

Коэффициенты на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» 29 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.60, что приблизительно составляет 63% вероятности. Ничья идёт за 4.75, а победа «Кристал Пэлас» оценивается в 5.20.

Вместе с тем аналитики не сомневаются, что будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.53. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.67. Гол Салаха идёт за 2.05.

Прогноз на матч Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас» (29.10.2025)

Команда Арне Слота провалила октябрьский отрезок. Сам тренер честно признал, что его подопечные слишком много пропускают. В Кубке английской лиги логично ждать прагматичную версию «Ливерпуля»: выше прессинг с первых минут и больший акцент на подборы и вторые мячи.

Линия атаки обновилась. Александер Исак пришёл, однако недавно у него возникли проблемы с пахом, и швед может быть ограничен в минутах. Флориан Вирц организует креатив между линиями, но очень поздно включился, хотя купили его за рекордную сумму. Уход Трента Александер-Арнольда в «Реал» лишил привычного правого кросса — теперь это компенсируют за счёт комбинаций.

У «Кристал Пэлас» иная динамика. Без Эберечи Эзе, ушедшего в «Арсенал», креатив распределён через Даити Камаду в полуфлангах и рывки Эдди Нкетиа и Жан-Филиппа Матета. У Оливера Гласнера остаются сильные вертикальные атаки, однако свежая осечка в Лиге конференций показала уязвимость команды. Лондонцы уступили дома скромному АЕКу из Ларнаки всухую — 0:1.

Новости касаемо состава «Ливерпуля» следующие: Джереми Фримпонг выбыл, по Исаку есть сомнения, а Кёртис Джонс близок к возвращению. Однако есть и другие ресурсы: Уго Экитике и Коди Гакпо. Этого может хватить, чтобы держать высокий темп и менять план по ходу встречи. Но не исключаем, что Слот проведёт ротацию и выпустит лидеров после перерыва.

Прогнозируем, что «Ливерпуль» пройдёт дальше. Аргументы просты — глубина атаки даже со всеми потерями и ротациями, мощь на стандартах и реакция Слота на серию неудач, а также мотивация отомстить за две последние проигранные очные встречи. Ждём относительно осторожный первый тайм и усиление атаки после перерыва. Итог — 2:0 или 2:1 в пользу хозяев. Голевого пиршества не ждём.

Ставка: «Ливерпуль» обыграет «Кристал Пэлас» + тотал меньше 3.5 гола за 2.65.