Ливерпуль — Кристал Пэлас: прогноз и ставки на матч 29 октября, где смотреть бесплатно, какой канал, составы, голы, счёт, экспресс

Кубок лиги Англии: месть «Ливерпуля» и неуязвимый «Арсенал»
Алексей Анисимов Максим Ермаков
,
Экспресс на Кубок лиги Англии 29 октября 2025 года
Аудио-версия:
Еврокубки на паузе, однако скучать на буднях будет некогда.

Лиги чемпионов и других еврокубковых соревнований на этой неделе не будет, но большой европейский футбол всё равно с нами. Сегодня, 29 октября, в Англии пройдут встречи 1/8 финала Кубка лиги. Выбрали самые яркие, сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Арне Слота провалила октябрьский отрезок. Сам тренер честно признал, что его подопечные слишком много пропускают. В Кубке лиги логично ждать прагматичную версию «Ливерпуля»: выше прессинг с первых минут и больший акцент на подборы и вторые мячи. Линия атаки обновилась, однако у некоторых новичков травмы, а некоторые только-только выходят на свой уровень. Хотя в целом в этом игровом компоненте порядок.

У «Кристал Пэлас» иная динамика. Без Эберечи Эзе, ушедшего в «Арсенал», креатив распределён через Даити Камаду в полуфлангах и рывки Эдди Нкетиа и Жан-Филиппа Матета. У Оливера Гласнера остаются сильные вертикальные атаки, но свежая осечка в Лиге конференций показала уязвимость команды. Лондонцы уступили дома скромному АЕКу из Ларнаки всухую — 0:1.

Прогнозируем, что «Ливерпуль» пройдёт дальше. Аргументы просты — глубина атаки даже со всеми потерями и ротациями, мощь на стандартах и реакция Слота на серию неудач, а также мотивация отомстить за две последние проигранные очные встречи. Ждём относительно осторожный первый тайм и усиление атаки после перерыва. Итог — 2:0 или 2:1 в пользу хозяев. Голевого пиршества не будет.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Брайтон»

Англия — Кубок лиги . 1/8 финала
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» планирует провести один из лучших сезонов, и Кубок лиги наверняка входит в планы. Уже был побеждён «Порт Вейл» (2:0), но это только начало, потому что впереди по-настоящему опасные соперники. Микель Артета должен грамотно провести ротацию, учитывая, что необходимо подходить свежими к матчам Лиги чемпионов и АПЛ. Любопытно, что вратарь «Арсенала» Давид Райя часто остаётся без работы, потому что соперникам не удаётся создать реальную угрозу.

Качественную линию обороны удавалось вскрыть в этом сезоне лишь трём командам — «Ньюкаслу», «Манчестер Сити» и «Ливерпулю». Однако все они забили только по голу. И пусть в матче Кубка лиги будет другой состав, но качество игры и тактика останутся прежними. Главное – правильно настроиться на «Брайтон», который можно считать неудобным соперником. Последние две очные встречи закончились вничью. Фабиан Хюрцелер построил неуступчивую и хорошо организованную команду. В Кубке лиги «чайки» прошли уже двух соперников.

В каждом из матчей чемпионата в этом сезоне «Брайтон» стабильно пропускает. Однако неплохо реализует свои моменты – во многом благодаря ветерану Дэнни Уэлбеку. В последних четырёх играх он забил пять мячей, оформив два дубля. Нет сомнений, что без такого опытного футболиста Хюрцелер не обойдётся в предстоящем матче с «Арсеналом». Но сможет ли он переиграть настолько качественную оборону? Предлагаем поставить на то, что хозяева выиграют, однако будут скромнее «Манчестер Юнайтед» в плане количества голов.

Экспресс на Кубок лиги Англии 29 октября 2025 года

  • Ставка 1: «Ливерпуль» обыграет «Кристал Пэлас» + тотал меньше 3.5 гола за 2.65.
  • Ставка 2: «Арсенал» выиграет у «Брайтона» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.40.

Общий коэффициент: 2.65 х 2.40 = 6.36.

Комментарии
