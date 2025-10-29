«ПСЖ» разошёлся, а «Интер» врывается в чемпионскую гонку: экспресс на футбол

Лиги чемпионов на этой неделе нет, но большой европейский футбол всё равно порадует нас. Сегодня, 29 октября, в итальянской Серии А и французской Лиге 1 матчи чемпионата. Выбрали самые яркие из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Интер» — «Фиорентина»

«Интер» под руководством Кристиана Киву пока не дотягивает до чемпионского уровня, хотя и выглядит весьма симпатично. Впечатляющая серия из семи побед во всех турнирах прервалась в матче с главным конкурентом в борьбе за перое место в Серии А «Наполи» (1:3). Перед поражением подопечные Киву одержали две победы всухую. «Интер» лидирует по количеству забитых мячей в Серии А (19), однако много пропускает (11). Ян Зоммер надёжен. Дело в провалах, которые допускают защитники.

«Фиорентине» с её уязвимой линией обороны будет сложно сдерживать натиск хозяев. Подопечные Стефано Пиоли находятся в зоне вылета и не выиграли ни одного матча в чемпионате. Хорошо, что удаётся побеждать хотя бы в Лиге конференций, однако уровень сопротивления там несопоставим с Серией А. Стараний Давида де Хеа оказывается недостаточно, чтобы сохранять ворота сухими.

Мойзе Кин после впечатляющего прошлого сезона не может вернуться в ту форму и отличился всего дважды в восьми играх. Забил свой первый гол за «Фиорентину» 39-летний Эдин Джеко, но это был матч в Лиге конференций со скромным «Рапидом». В чемпионате Италии ему тяжело держать темп. Прогнозируем победу «Интера» через тотал больше 2.5 мяча. Классно организованная атака миланцев сможет найти все уязвимые места в обороне флорентийцев, однако может нарваться на ответный гол.

Прогноз на матч «Лорьян» — «ПСЖ»

«ПСЖ» продолжает доказывать, что в порядке, и вернулся на первое место в Лиге 1, но соперники дышат в спину и ждут осечки действующего чемпиона. В этом сезоне во всех турнирах подопечные Луиса Энрике потерпели только одно поражение — в матче с «Марселем» (0:1). Однако с того момента не проигрывают на протяжении шести встреч. Атака у команды Луиса Энрике проснулась. За последние три встречи во всех турнирах забито 13 мячей, правда, пропущено пять.

«Лорьян» расположился в зоне вылета. У команды один из худших показателей по пропущенным голам — 21 в девяти встречах. Уровень голкиперов у хозяев оставляет желать лучшего. Бингуру Камара проиграл конкуренцию Ивону Мвого, который творил чудеса в Лиге 2 в прошлом сезоне, но тут не справляется. Айегун Тосин и Пабло Пажи забили по три мяча в этом сезоне, однако в последних трёх встречах притихли. Это говорит о том, что команда нестабильна.

В трёх из четырёх встреч на своём поле «Лорьян» забивал минимум три мяча. Настрой на «ПСЖ» будет запредельным, и как минимум гол в исполнении хозяев мы должны увидеть. Особенно учитывая нестабильную игру Люка Шевалье. Но, естественно, гости должны забивать гораздо больше. Ставим на победу парижан через тотал больше 3.5 мяча.

Экспресс на футбол 29 октября 2025 года

Ставка 1: «Интер» выиграет у «Фиорентины» и тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Ставка 2: «ПСЖ» выиграет у «Лорьяна» + тотал больше 3.5 мяча за 2.30.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.30 = 4.60.