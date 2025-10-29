«Пиза» — «Лацио». Хуан Куадрадо станет проблемой для Сарри

30 октября 2025 года в матче 9-го тура Серии А сыграют «Пиза» и «Лацио». Встреча состоится на стадионе «Арена Гарибальди — Ромео Анконетани» в Пизе. Начало — в 22:45 мск. Смогут ли хозяева учинить гостям такие же проблемы, как в прошлой игре «Милану»? Попробуем разобраться.

Коэффициенты букмекеров на матч «Пиза» — «Лацио» 30 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение римлянам. Поставить на победу «Лацио» можно с коэффициентом 2.10, а шансы «Пизы» оценили в 3.75. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу римлян за 6.50.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Италии «Пиза» — «Лацио» (30.10.2025)

«Пизе» пока тяжело в Серии А после повышения. После восьми матчей она находится на предпоследнем месте, набрав всего четыре очка. Нельзя сказать, что плохо действует в обороне, зато очень мало забивает. Хотя у неё получается трепать нервы фаворитам.

Все четыре ничьих были добыты в матчах с серьёзными соперниками — «Аталантой» (1:1), «Фиорентиной» (0:0), «Вероной» (0:0) и «Миланом» (2:2). Подопечные Альберто Джилардино заставили команду Массимилиано Аллегри отыгрываться с 1:2. Только уважение за самоотверженность и характер. Команда отличается сильной игрой на флангах, а тренер внедряет молодых футболистов, что добавляет свежести.

М'Бала Нзола пока единственный, кому удалось забить больше одного мяча за «Пизу» в этом сезоне. Успешно проходит адаптация 37-летней экс-легенды «Ювентуса» Хуана Куадрадо. Такие футболисты в маленьких клубах приносят колоссальную пользу благодаря опыту и лидерским качествам.

«Лацио» находится в двух очках от еврокубковой зоны. Начало сезона для подопечных Маурицио Сарри было тяжёлым, но в последних четырёх матчах они не знают поражений. Победили «Дженоа» (3:0) и «Ювентус» (1:0), а вничью сыграли с «Торино» (3:3) и «Аталантой» (0:0). Три игры «на ноль» — впечатляет.

Благодаря взаимопониманию между тренером и футболистами удаётся добиваться таких результатов. Особенно впечатляет победа во встрече с туринским грандом. Маурицио Сарри остался доволен своими игроками. У них получилось лишить соперника сильных качеств, однако сейчас главное не переоценивать свои возможности.

Даже травмы двух ведущих игроков атаки Маттео Канчелльери и Валентина Кастельяноса не смогли выбить из колеи римлян. Победный мяч в ворота «Ювентуса» забил Тома Башич, но уже во втором тайме был заменён из-за травмы. Насколько серьёзной — пока неизвестно. Одн огромное число выбывших футболистов чинит препятствия Сарри.

«Лацио» бы изучить предыдущую игру «Пизы» с «Миланом», потому что «россонери» так же надёжны в обороне и всё равно пропустили два мяча. Но вряд ли римляне будут всерьёз воспринимать этого соперника и учиться на ошибках других команд. Всё-таки футболисты воодушевлены победой в матче с «Ювентусом» и могут допустить недооценку. Мы предлагаем поставить на то, что обе команды забьют.

Ставка: обе забьют за 1.97.