«Кальяри» — «Сассуоло»: прогноз на матч Серии А 30 октября 2025 года

30 октября 2025 года в матче 9-го тура Серии А сыграют «Кальяри» и «Сассуоло». Встреча состоится на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Начало — в 20:30 мск. Команды соседствуют в турнирной таблице, а разница между ними — всего одно очко.

Коэффициенты букмекеров на матч «Кальяри» — «Сассуоло» 30 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кальяри» можно с коэффициентом 2.60, а шансы «Сассуоло» оценили в 2.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 6.50.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Сассуоло» (30.10.2025)

Пока от работы Фабио Пизакане в «Кальяри» остаются смешанные впечатления. В начале сезона команда демонстрировала привлекательный футбол, пока соперники буксовали. Однако в последних четырёх встречах в Серии А выиграть не удалось. Были поражения в матчах с «Интером» (0:2) и «Болоньей» (0:2) на домашнем стадионе, а на выезде — ничьи с «Удинезе» (1:1) и «Вероной» (2:2).

И нельзя сказать, что у команды какие-то острые проблемы в обороне. Она не пропускает больше двух мячей и неплохо держится во встречах с явными фаворитами. Помимо игры с «Интером», стоит выделить поражение в матче с «Наполи» (0:1) и ничью во встрече с «Фиорентиной» (1:1). Всё потому, что подопечные Пизакане действуют малым числом в прессинге и атаке, сохраняя компактность в обороне.

Лучшие бомбардиры «Кальяри» — Андреа Белотти и Маттиа Феличи. Первый получил травму и пропустил уже три встречи, а второго тренер использует как игрока ротации. Это он сравнял счёт в прошлой встрече с «Вероной». А вот от нападающих не получается добиться желаемой результативности.

«Сассуоло» обживается в Серии А после возвращения, поэтому от команды никто не требует сворачивать горы. Держится вне зоны вылета — и ладно. Даже на одно очко опережает «Кальяри», однако результативность ничуть не лучше. Тоже восемь голов забито под руководством Фабио Гроссо.

Тренер достойный, умеет настраивать своих подопечных и приучает их не смотреть на статус соперников. Он отмечает, что сила команды заключается в балансе между опытом и молодостью. Это помогло выиграть Серию В, а теперь помогает не впадать в депрессию и держаться подальше от зоны вылета.

После серии из двух побед в матчах с «Удинезе» (3:1) и «Вероной» (1:0) «Сассуоло» сыграл вничью с «Лечче» (0:0) и уступил «Роме» (0:1). Римлянам помог ранний гол, но по качеству атак они не сильно превосходили подопечных Гроссо. Центральный нападающий Андреа Пинамонти — единственный, кто забил больше одного мяча в этом сезоне.

Опытный Доменико Берарди получил травму в матче с римлянами, однако по-прежнему неизвестна степень её тяжести. Зато в составе есть 37-летний Неманья Матич — бывшая звезда «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Его вклад в игру команды неоценим, и он поможет добыть ничью, на которую мы делаем прогноз. Слишком схожие по качеству и выступлениям в этом сезоне соперники, и оба потеряли важных игроков атаки.

Ставка: ничья в матче «Кальяри» — «Сассуоло» за 3.15.