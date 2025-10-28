Претендентов четверо, фаворит — «Зенит». Кто станет чемпионом РПЛ?

РПЛ близка к своему экватору — команды сыграли уже 13 туров. Постепенно можно начинать рассуждать, кто на что реально будет претендовать в этом сезоне. Букмекеры регулярно обновляют коэффициенты на чемпионство. Давайте разбираться, кто, по оценке аналитиков, на что способен.

Кто борется за чемпионство?

Прямо сейчас аналитики выделяют первую четвёрку, считая эти команды главными претендентами на титул. «Зенит» занимает только третье место, отставая от лидера на три очка, но именно команду Сергея Семака букмекеры считают фаворитом. Поставить на петербуржцев можно за 2.25. Проблемы в команде есть, сине-бело-голубые вспыхивают моментами, теряют очки, как и все, однако глубина состава позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Всё же по обойме, по классу игроков зенитовцам сложно что-то противопоставить.

А лидирует пока действующий чемпион — «Краснодар». На команду Мурада Мусаева предлагают котировку 5.50. Много! Пожалуй, даже слишком. Всё-таки нет в чемпионате команды, которая стабильно набирает очки, не теряет их там, где не должна, а в сравнении с прошлым сезоном «быки» стали глубже. Возможности для ротации у Мусаева есть. Так что защита титула не станет сюрпризом.

За 5.50 можно поставить на ЦСКА. Армейцы пока третьи, в двух очках от лидера. Команда Фабио Челестини влюбила в себя на старте сезона, но начинаются болезни роста. Очень нужен нападающий, не все новички быстро адаптируются, пошли первые травмы, пока не выстроена позиционная атака. Однако класс есть, команда симпатичная, так что всё возможно!

Шансы «Локомотива», который на втором месте в двух очках от «Краснодара», оценили в 6.50. У железнодорожников есть Артём Батраков, что само по себе даёт им хорошие шансы. Классную форму набрал Дмитрий Баринов, забивает Роман Воробьёв. Но есть и огрехи в обороне, над которыми нужно работать. Однако они в гонке!

Кто рядом?

На чемпионство «Спартака» дают коэффициент 13.00. Красно-белые в семи очках от первого места. У москвичей есть классный состав, топовые игроки по меркам лиги. Но куда идёт команда с Деяном Станковичем — непонятно. А замену ему пока так и не нашли. К тому же травму получил Срджан Бабич, что ограничивает возможности в центре обороны. Однако пока что спартаковцы на дистанции, которая позволяет как минимум мечтать о чемпионстве.

А вот кто уже практически распрощался с амбициями, так это «Динамо». На команду Валерия Карпина можно поставить за 30.00. Но отставание уже 13 очков. Да и игры пока у бело-голубых не видно. Процесс перестройки затянулся, и пока непонятно, как скоро команда станет действительно тренерской.

А вот у кого команда тренерская, так это у Андрея Талалаева. «Балтика» прекрасна на стартовом отрезке. Новичок элитного дивизиона после 13 туров занимает пятое место в пяти очках от лидера. Отличный результат! Но за чемпионство бороться, конечно, рановато — вот и букмекеры дают коэффициент 75.00. Всё-таки по уровню состава калининградцы топ-клубам уступают, а обойма коротковата. Однако клуб из самого западного региона России заслуживает всяческих похвал.

Кто вылетит?

Внизу ситуация обострилась. Ещё пару туров назад все отправляли в Первую лигу «Сочи», но разве можно их хоронить после победы 4:1 в Грозном? Пока что на последнем месте «Пари НН», философия Алексея Шпилевского не даёт результата. На прямой вылет нижегородцев можно поставить за 1.75. За 2.00 можно поставить, что одно из последних двух мест займёт «Сочи», а за 2.10 — на «Оренбург». Эта команда совсем недавно сменила тренера — место Владимира Слишковича занял Ильдар Ахметзянов. Состав, конечно, нужно усиливать, однако надежды остаться в элите у «пуховых» точно есть.

Коэффициентом 4.00 оценили прямой вылет махачкалинского «Динамо». Клуб из Дагестана не изменяет себе — берёт сумасшедшей работоспособностью, самоотдачей. Но с голами туго, а без них много очков не набрать.

Вероятность вылета «Акрона» оценили в 6.50. У клуба из Самарской области очень тяжёлый второй сезон, однако сейчас состав стал поглубже, осталось встроить новичков в командную игру.

За 15.00 можно поставить на то, что РПЛ покинут «Крылья Советов». Самарцы ударно стартовали, но постепенно скатываются вниз. В клубе не всё благополучно. Однако по составу у волжан есть все возможности быть в середине турнирной таблицы.