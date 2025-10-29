Прогноз на матч Кубка России «Факел» — «Арсенал» 30 октября 2025 года

30 октября Воронеж принимает матч шестого раунда Пути регионов Кубка России «Факел» — «Арсенал» Тула. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Домашнее поле в Воронеже поможет хозяевам, которые любят играть через подбор и ранний прессинг.

Чего ждать от матча Кубка России «Факел» — «Арсенал» 30 октября 2025 года

По результатам у «Факела» всё хорошо — команда идёт бодро. Да, в воскресенье в Хабаровске лидера Первой лиги прихлопнули со счётом 1:0, но это сказался долгий перелёт. В Кубке России две недели назад воронежцы выиграл у бойкого «Урала» – 1:0. Структура при игре без мяча выглядела цельной. Тренер Олег Василенко вернулся 1 октября, а потому проблем быть не должно.

У тульского «Арсенала» стадия привыкания к новой философии Дмитрия Гунько: компактная средняя линия, быстрые выходы в контратаки. Однако стабильности как не было, так и нет. Команда идёт в середине таблицы Первой лиги. Свежий срез результатов — домашнее поражение 1:2 от «Урала» на своём поле. Моменты были, однако финальное решение подводило. На выезде же команде предстоит выдерживать ещё и давление трибун.

Туляки могут при созидании надеяться на Резиуана Мирзова. У него богатый опыт выступлений в РПЛ, а в последнем матче с «Уралом» отличился с пенальти и, вероятно, будет на кураже. Кроме того, в штрафной есть габариты и силовая борьба от Амура Калмыкова. Это полезно против плотной линии хозяев. Так что недооценивать соперника подопечным Олега Василенко точно не стоит. Особенно после того, как в прошлой очной встрече пришлось понервничать.

И всё-таки «Факел» постарается пройти дальше. У воронежского клуба есть ресурсы, чтобы задавить оппонента стартовым прессингом и выиграть подборы на чужой трети. «Арсенал», вероятно, ответит вертикальными выпадами в свободные зоны за спиной пары опорников, будет искать передачами Мирзова и Калмыкова. Фактор, который тоже может сыграть свою роль, — календарь. Хозяева возвращаются из Хабаровска, и у них на два дня меньше на подготовку.

При таких раскладах первые 20 минут игры будут важны. И всё же прогнозируем, что «Факел» пройдёт дальше в Кубке России. Причины — доминирование дома, отлаженная игра без мяча при Василенко и более цельный розыгрыш стандартов в сумме с хорошей формой в целом. Ждём осторожный первый тайм и основные события после перерыва. Можно проверить, что второй тайм будет результативнее первого. Но и П1 тоже подойдёт.

Ставка: второй тайм матча «Факел» — «Арсенал» результативнее первого за 2.16.

Букмекеры — о матче Кубка России «Факел» — «Арсенал» (30.10.2025)

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Факела» в основное время предлагается с коэффициентом 1.82, что приблизительно составляет 55% вероятности. Ничья идёт за 3.15, а победа «Арсенала» по итогам 90 минут оценивается в 4.60.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.50, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 2.40. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.40. Индивидуальный тотал «Факела» больше 1.5 гола идёт за 2.25.