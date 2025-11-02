«Сандерленд» — «Эвертон». Такого в АПЛ не было 17 лет

«Чёрные коты» выдали лучший старт в лиге для новичков с 2008 года. То ли ещё будет.

3 ноября в матче 10-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Сандерленд» и «Эвертон». Игра пройдёт на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде и завершит программу тура. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Сандерленд» — «Эвертон» 3 ноября 2025 года

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Сандерленда» предлагается с коэффициентом 2.82, что равно приблизительно 35% вероятности. Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 2.88. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики не ждут от встречи «Сандерленд» — «Эвертон» высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Сандерленд» — «Эвертон» (3.11.2025)

Главная сенсация АПЛ против старожила лиги, который год за годом находится в нижней половине таблицы. «Эвертон» не боролся за выживание с сезона-2022/2023, но финиши на 15-й и 13-й строчках трудно считать достижением. Даже в кубковых турнирах «ириски» вот уже 10 лет не проходили даже четвертьфиналов.

Сейчас расклад похож — 11 очков в девяти турах, 14-е место. Отрыв от зоны вылета заметный, сразу у нескольких клубов куда более глубокие проблемы. Продвинутая статистика полностью согласна: клуб из Ливерпуля идёт 14-м по xPoints и 12-м – по xG. В общем, крепкий середняк.

Причём очки набирает в основном на своём поле. В гостях же набежали три поражения за четыре встречи. И победа над «Вулверхэмптоном» (3:2). Тем самым, который замыкает таблицу с жалкими двумя очками и пропускает, пропускает, пропускает. Как такого не обыграть?

Тем временем «Сандерленд» с 17 очками за девять туров выдал лучший старт для новичка АПЛ за 17 лет. «Чёрные коты» входят в зону Лиги чемпионов, а главное — практически не пропускают (семь голов, меньше только у бетонного «Арсенала»). Забивают не то чтобы много, зато исправно. С пустыми руками ушли лишь однажды за пять предыдущих туров, дело было на «Олд Траффорд».

А в родных стенах подопечные Режиса Ле Бриса хороши. 10 очков из 12 возможных. Единственная осечка — 1:1 с «Астон Виллой». Алиби увесистое: в той игре остались в меньшинстве аж на 33-й минуте. И ничего — мяч толком не трогали, а создали всё равно достаточно.

На таком фоне П1 за 2.82 кажется подарком. И всё же есть нюанс. «Сандерленд» хорош на пространстве и стандартных положениях, однако действовать первым номером не любит. Состав собран под другие задачи — пространство, скорость, борьба. Между тем «Эвертон» идёт 16-м по владению мячом. На выезде в матче с горячим оппонентом едва ли станет претендовать на территорию.

Вырисовывается напряжённое бодалово, где одним играть от себя сложно, а другим — страшно. Непривычно при этом и тем и другим. Похоже, многое решат стандарты. У хозяев они получше. На таком фоне ИТМ 1 гола «Эвертона» за 1.95 выглядит куда приятнее, чем ставка на исход. Если гости ограничатся одним мячом, произойдёт возврат. Тут надо бы добавить, что за шесть предыдущих туров они забили больше раза всего однажды. 2:1 с «Кристал Пэлас»: один гол – с пенальти, второй — на 93-й минуте.

Альтернатива — П1 с нулевой форой за 1.93. «Сандерленд» на старте сезона определённо прыгнул выше головы. Продвинутая статистика отправляет новичка лиги аж в нижнюю половину таблицы. На дистанции ожидается откат. В то же время эмоциональный запал и свои трибуны видятся слишком значимыми факторами. Так что столь ровная линия выглядит соблазнительно. На наш взгляд, «чёрные коты» должны идти примерно за 2.50-2.60.

Ставка: индивидуальный тотал «Эвертона» меньше 1 гола за 1.95.