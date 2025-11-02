«Факел» — «Торпедо». Всё из-за Хабаровска!

3 ноября в матче 10-го тура Первой лиги встретятся «Факел» и «Торпедо». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск. Справится ли лидер с предпоследней командой турнира?

Коэффициенты на матч ФНЛ «Факел» — «Торпедо» 3 ноября 2025 года

Букмекеры отдают явное преимущество хозяевам поля. Сделать ставку на победу «Факела» предлагается с коэффициентом 1.92, что равно приблизительно 51% вероятности. Победа «Торпедо» оценивается коэффициентом 4.15. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

В то же время аналитики не ждут от матча «Факел» — «Торпедо» высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.44.

Прогноз на матч Первой лиги «Факел» — «Торпедо» (3.11.2025)

На первый взгляд здесь всё понятно. Вчерашний участник РПЛ, а ныне — один из главных претендентов на повышение в классе, против аутсайдера лиги с постоянными перестановками. Да к тому же на своём поле! При этом коэффициент на П1 стремится к двойке.

Казалось бы, бери, пока дают, и радуйся. Но расклад не столь очевиден, как кажется. И дело тут не в травмах или переборе очков хозяев поля. Кадровых потерь у воронежцев не так много, а результаты более чем в порядке. Судите сами. Первое место в турнирное таблице, 33 очка за 16 туров. Обычно такого графика хватает для повышения в классе. По потерянным очкам вровень идёт только «Урал»: на три очка меньше при игре в запасе. Остальные отстают.

Возвращение Олега Василенко на пост главного тренера воспринимается позитивно, эмоционально оно явно пошло на пользу. В четырёх предыдущих турах Первой лиги добыты три победы с общим счётом 7:1. В родных стенах «Факел» традиционно силён и опасен.

Тем временем автозаводцы барахтаются внизу. Вместо возвращения к РПЛ — скандал, перевод лигой ниже, продолжение бардака в руководстве и постоянные перестановки тренеров. На таком фоне предпоследнее место в таблице выглядит закономерно. Хаос рано или поздно уводит почву из-под ног.

Есть два важных нюанса. Во-первых, москвичи худо-бедно встрепенулись и начали набирать очки. Три тура без поражений. Бодрые 2:2 в Туле, затем — 0:0 с «Шинником» и эмоциональная победа над «Чайкой» (3:2). Уровень оппонентов не самый высокий, но с учётом состава «Торпедо» очевидно, что основная причина кошмарного старта была в них самих. Своё возвращение тут тоже есть. Олег Кононов снова заступил на пост.

Второй фактор гораздо важнее. Дело в том, что в предыдущем туре «Факел» играл в Хабаровске. А точнее — летел до Хабаровска, выходил на поле в восемь утра по Москве. Потерпел поражение (0:1). Летел обратно. И в середине недели сражался в Кубке России. Торпедовцы тоже участвовали в 1/8 финала Пути регионов, зато свой матч провели на сутки раньше.

Обратная акклиматизация и два долгих перелёта за пару суток — колоссальная нагрузка на организм профессионального спортсмена. Даже экспериментальный состав на кубковую игру ситуацию не спасает. Неслучайно клубы гораздо чаще теряют очки в следующем туре после выезда в Хабаровск. И это в недельном графике! Которого здесь не будет.

Получается, воронежцам придётся сражаться одновременно с возможностями собственного организма и воспрявшим соперником. А тот по уровню состава, пожалуй, не уступает. Раз так, имеет смысл играть против линии. Мы бы выбирали между двумя вариантами.

Х2 за крепкий коэффициент 1.85 — вечная классика. Второе предложение идёт примерно с тем же коэффициентом — 1.81. Ровно столько дают на гол «Торпедо». «Факел» действительно пропускает редко, зато москвичи забивали в четырёх из пяти предыдущих туров Первой лиги. С учётом недавних путешествий воронежцев смотрится перспективно.



Ставка: «Торпедо» не проиграет за 1.85.