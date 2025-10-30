Экспресс на футбол: Кубок России и два матча Серии А

Пока еврокубков нет, клубам выпала возможность провести матчи на внутренней арене. Сегодня, 30 октября, следим за итальянской Серией А и Кубком России.

Прогноз на матч «Факел» — «Арсенал»

По результатам у «Факела» всё хорошо — команда идёт бодро. Да, в воскресенье в Хабаровске лидера Первой лиги прихлопнули со счётом 1:0, но это сказался долгий перелёт. В Кубке России две недели назад воронежцы выиграл у бойкого «Урала» – 1:0. Структура при игре без мяча выглядела цельной. Тренер Олег Василенко вернулся 1 октября, а потому проблем быть не должно.

У тульского «Арсенала» стадия привыкания к новой философии Дмитрия Гунько: компактная средняя линия, быстрые выходы в контратаки. Однако стабильности как не было, так и нет. Команда идёт в середине таблицы Первой лиги. Свежий срез результатов — домашнее поражение 1:2 от «Урала» на своём поле. Моменты были, однако финальное решение подводило. На выезде же команде предстоит выдерживать ещё и давление трибун. Фактор, который тоже может сыграть свою роль, — календарь.

Хозяева возвращаются из Хабаровска, и у них на два дня меньше на подготовку. При таких раскладах первые 20 минут игры будут важны. И всё же прогнозируем, что «Факел» пройдёт дальше в Кубке России. Причины — доминирование дома, отлаженная игра без мяча при Василенко и более цельный розыгрыш стандартов вкупе с хорошей формой в целом. Ждём осторожный первый тайм и основные события после перерыва. Можно проверить, что второй тайм будет результативнее первого.

Прогноз на матч «Кальяри» — «Сассуоло»

От работы Фабио Пизакане в «Кальяри» остаются смешанные впечатления. В начале сезона команда демонстрировала привлекательный футбол, пока соперники буксовали. Однако в последних четырёх встречах в Серии А выиграть не удалось. Были поражения в матчах с «Интером» (0:2) и «Болоньей» (0:2) на домашнем стадионе, а на выезде — ничьи с «Удинезе» (1:1) и «Вероной» (2:2). Лучшие бомбардиры «Кальяри» — Андреа Белотти и Маттиа Феличи, но первый получил травму.

«Сассуоло» обживается в Серии А после возвращения, поэтому от команды никто не требует сворачивать горы. Держится вне зоны вылета — и ладно. Даже на одно очко опережает «Кальяри», однако результативность ничуть не лучше. Тоже восемь голов забито под руководством Фабио Гроссо. Тренер достойный, умеет настраивать своих подопечных и приучает их не смотреть на статус соперников.

Опытный Доменико Берарди получил травму в матче с римлянами, но по-прежнему неизвестна степень её тяжести. Зато в составе есть 37-летний Неманья Матич — бывшая звезда «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Его вклад в игру команды неоценим, и он поможет добыть ничью, на которую мы делаем прогноз. Слишком схожие по качеству и выступлениям в этом сезоне соперники, и оба потеряли важных игроков атаки.

Прогноз на матч «Пиза» — «Лацио»

«Пизе» пока тяжело в Серии А после повышения. После восьми матчей она находится на предпоследнем месте, набрав всего четыре очка. Нельзя сказать, что плохо действует в обороне, зато очень мало забивает. Хотя у неё получается трепать нервы фаворитам. Все четыре ничьих были добыты в матчах с серьёзными соперниками — «Аталантой» (1:1), «Фиорентиной» (0:0), «Вероной» (0:0) и «Миланом» (2:2).

«Лацио» находится в двух очках от еврокубковой зоны. Начало сезона для подопечных Маурицио Сарри было тяжёлым, но в последних четырёх матчах они не знают поражений. Победили «Дженоа» (3:0) и «Ювентус» (1:0), а вничью сыграли с «Торино» (3:3) и «Аталантой» (0:0). Три игры «на ноль» — впечатляет. Благодаря взаимопониманию между тренером и футболистами удаётся добиваться таких результатов.

«Лацио» бы изучить предыдущую игру «Пизы» с «Миланом», потому что «россонери» так же надёжны в обороне и всё равно пропустили два мяча. Но вряд ли римляне будут всерьёз воспринимать этого соперника и учиться на ошибках других команд. Всё-таки футболисты воодушевлены победой в матче с «Ювентусом» и могут допустить недооценку. Мы предлагаем поставить на то, что обе команды забьют.

Экспресс на футбол 30 октября 2025 года

Ставка 1: второй тайм матча «Факел» — «Арсенал» результативнее первого за 2.16.

второй тайм матча «Факел» — «Арсенал» результативнее первого за 2.16. Ставка 2: ничья в матче «Кальяри» — «Сассуоло» за 3.15.

ничья в матче «Кальяри» — «Сассуоло» за 3.15. Ставка 3: обе забьют в матче «Пиза» — «Лацио» за 1.97.

Общий коэффициент: 2.16 х 3.15 х 1.97 = 13.4.