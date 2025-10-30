Экспресс на КХЛ: Кудашов и «Динамо» рано радуются, а «Торпедо» набирает ход

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги не останавливается ни на минуту. Сегодня, 30 октября, очередной игровой день. Выбрали самые яркие встречи и составили специальный экспресс, чтобы было интереснее.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» Москва

Фонбет Чемпионат КХЛ 30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК Северсталь Череповец Динамо М Москва

Команда Андрея Козырева в отличной форме. Недавно победила 4:1 «Шанхайских Драконов», и это уже седьмая победа подряд! В той игре решили исход скорость входа в чужую зону и работа на пятаке — забивали Абросимов, Ильин, Муханов, Чебыкин. Такой игровой профиль важен против «Динамо», которое не любит быстрые переводы за спину защитникам.

У Алексея Кудашова, впрочем, тоже есть позитивные моменты. Ранее его «Динамо» разнесло «Спартак» со счётом 5:0. Эталон в плане работы спецбригад и смены темпа. Но календарь плотный. 28 октября бело-голубые играли с «Шанхайскими Драконами» и выиграли крупно (5:1), однако уже 30 октября — новый выезд в Череповец. Это сокращает время на восстановление и подготовку к сопернику.

Учитывая все эти моменты, прогнозируем, что «Северсталь» одержит итоговую победу. Возможно, за пределами основного времени. Подытожим: серия побед, свежесть и возвращение скоростных хоккеистов в атаке плюс более короткая пауза между играми у соперника — всё это говорит в пользу хозяев. Ждём плотный первый период, а голы — ближе к середине встречи. Итог: 2:2 к 60-й минуте и победа хозяев в овертайме или в серии буллитов.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Лада»

Фонбет Чемпионат КХЛ 30 октября 2025, четверг. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Лада Тольятти

«Торпедо» дома выглядит всё увереннее, прибавляет именно в структуре игры. Стало меньше провалов при сменах, а быстрые звенья начали стабильно нагнетать темп. После неудачной выездной серии нижегородцы нашли баланс между активным прессингом и аккуратной игрой в своей зоне. Важно и то, что лидеры постепенно возвращают уверенность. На своей площадке нижегородцы традиционно чувствуют комфорт, а зрители подталкивают команду к риску и игре на высокой скорости.

«Лада» с назначением Павла Десяткова, конечно, заметно ожила: дисциплина выросла, структура давления стала чётче. Но проблемы с реализацией остались. И не только. В последних матчах тольяттинцы опираются на самоотдачу и игру по счёту, стараясь не раскрываться. Это даёт результат с равными по уровню соперниками, однако против более мобильных команд вроде «Торпедо» становится тяжелее. Темп, который задают нижегородцы, заставит «Ладу» ошибаться в средней зоне.

По совокупности факторов «Торпедо» ближе к победе, нежели соперник. Команда лучше играет в большинстве, надёжнее в меньшинстве и свежее физически. В отличие от «Лады», которой пока не хватает глубины состава. Ожидаем упорный матч без разгрома, но с преимуществом хозяев. Прогнозируем победу «Торпедо» в матче и тотал больше 4.5 шайбы. Реалистичный счёт — 3:2 или 4:2.

Экспресс на КХЛ 30 октября 2025 года

Ставка 1: итоговая победа «Северстали» в матче с московским «Динамо» за 1.85.

итоговая победа «Северстали» в матче с московским «Динамо» за 1.85. Ставка 2: «Торпедо» обыграет «Ладу» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.24.

Общий коэффициент: 1.85 х 2.24 = 4.14.