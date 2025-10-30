ЦСКА — «Пари НН». Никакого чуда не произойдёт

31 октября 2025 года в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют ЦСКА и «Пари НН». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19:00 мск. Для Фабио Челестини важно не выбиваться из гонки за чемпионство. Передать команде настрой на аутсайдера ему по силам.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Пари НН» 31 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение армейцам. Поставить на победу ЦСКА можно с коэффициентом 1.40, а шансы «Пари НН» оценили в 7.80. Ничья идёт с коэффициентом 4.90.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев за 7.00.

Прогноз на матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Пари НН» (31.10.2025)

ЦСКА проводит отличный сезон, однако из-за недавнего поражения в матче с «Локомотивом» (0:3) находится в двух очках от возглавляющего таблицу РПЛ «Краснодара». Особенно хорошо подопечные Фабио Челестини выступают на домашнем стадионе – шесть побед и одна ничья.

Проиграв «Локомотиву», швейцарский специалист смог мотивировать команду. Он рассказал, что такие качели происходят после матчей сборных, из-за которых футболисты не могут быстро вернуться к прежнему режиму. Уже в следующей встрече в Кубке России с «Акроном» (3:2) московский клуб одержал победу, а после выиграл и у «Крыльев Советов» (1:0) в РПЛ.

Армейцы очень хороши в атаке, включают ранний прессинг, активно работает полузащита. Футболисты отдают все силы, но всё чаще подводит реализация. Например, во встрече с самарской командой ЦСКА доминировал, нанёс больше 20 ударов и шесть раз попал в створ, однако ограничился одним забитым мячом. Его автором стал молодой защитник Матвей Лукин, для которого гол стал первым в сезоне.

Молодое поколение россиян в московском клубе играет ключевую роль, но без опытных бойцов тоже не обойтись. Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Иван Обляков и Данил Круговой — это костяк атаки Фабио Челестини. У «Пари НН» нет таких талантливых футболистов, да и ресурсы сильно ограничены. Поэтому неудивительно, что нижегородцы занимают последнее место в РПЛ.

Серия из семи поражений во всех турнирах прервалась только в последней встрече, в которой команде из Нижнего Новгорода удалось удержать ничью с «Балтикой» (0:0). Хотя Алексей Шпилевский считает, что его подопечные заслуживали победу. В атаке они и правда были опаснее калининградцев. Но то была домашняя игра.

В гостевых матчах «Пари НН» в этом сезоне во всех турнирах вообще не набрал ни одного очка. Что ещё хуже — забил лишь два мяча. Можно, конечно, рассчитывать на мастерство Хуана Босельи, у которого пять мячей в РПЛ, однако как единое целое команда вряд ли может рассчитывать на успех.

Предлагаем поставить на то, что ЦСКА выиграет с разницей минимум в два мяча. Никто в этом сезоне РПЛ не выступает на домашнем стадионе лучше. И никто не играет хуже на выезде, чем «Пари НН». У армейцев классная полузащита, которая является их сердцем и двигателем. Это заставит соперника выживать.

Ставка: ЦСКА выиграет у «Пари НН» с форой (-1.5) за 2.10.