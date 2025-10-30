«Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд. До «Баварии» далеко, но рано опускать руки

31 октября 2025 года в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Аугсбург» и «Боруссия» Дортмунд. Встреча состоится на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге. Начало — в 22:30 мск. Хозяевам нужны глобальные перемены, а у дортмундцев всё в порядке, но нужно чуточку прибавить.

Коэффициенты на матч «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд 31 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение дортмундцам. Поставить на победу «Боруссии» можно с коэффициентом 1.65, а шансы «Аугсбурга» оценили в 4.60. Ничья идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.50.

Прогноз на матч 9-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд (31.10.2025)

Не получается у «Аугсбурга» выкарабкаться из кризиса, в который команда попала ещё в прошлом сезоне. Даже приход на пост главного тренера Сандро Вагнера ничего не поменял. Кажется, теперь он находится под большим давлением. Особенно после поражения в предыдущем матче Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (0:6) и вылета из Кубка Германии, виновником которого стал «Бохум» (0:1).

А ведь до этих двух результатов казалось, что жизнь меняется в лучшую сторону. «Аугсбург» выиграл у «Вольфсбурга» (3:1) и сыграл вничью с «Кёльном» (1:1). Судя по всему, это был временный всплеск. В первую очередь бросается в глаза отсутствие взаимопонимания в линии обороны. Подопечные Сандро Вагнера пропускали в каждой игре чемпионата.

В их воротах побывало 20 мячей в восьми встречах. Голкипер Финн Дамен даже в прошлом сезоне играл надёжнее. По возрасту «Аугсбург» молод и мотивирован. Главные звёзды атаки — это 20-летний Мерт Кёмюр и 23-летний Фабиан Ридер. Оба забили по два мяча в этом сезоне. Купленный по каким-то соображениям у «Бёрнли» Хан-Ноа Массенго так и не может раскрыть свой потенциал.

У «Боруссии» из Дортмунда нет таких трудностей, как у соперника. Под руководством Нико Ковача она занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от возглавляющей её «Баварии» на семь очков. Слишком большое отставание, но рано терять надежду. Многие не узнают команду в этом сезоне — всего 14 забитых мячей за восемь матчей. Куда-то подевалась агрессивная атака.

Зато наладилась игра в обороне, о чём свидетельствуют всего лишь шесть пропущенных голов. Был неудачный отрезок, во время которого дортмундцы сыграли вничью с «РБ Лейпциг» (1:1) и проиграли «Баварии» (1:2). Но уверенность вернулась к команде с победами в матчах с «Копенгагеном» (4:2) в Лиге чемпионов, с «Кёльном» (1:0) в Бундеслиге и в Кубке Германии с «Айнтрахтом» — 1:1 (4:2 пен.).

Серу Гирасси остаётся главной надеждой «Боруссии» в нападении. В чемпионате он забил четыре гола, но в последних четырёх встречах во всех турнирах молчит. Вообще, лидеры атаки всё те же, что были в минувшем розыгрыше Бундеслиги — Карим Адейеми, Максимилиан Байер, Юлиан Брандт. На подстраховке есть Марсель Забитцер и Джоб Беллингем.

Мы не сомневаемся в победе «Боруссии», однако не считаем, что встреча получится результативной. В Лиге чемпионов подопечные Нико Ковача стабильно забивают по четыре мяча, но в Бундеслиге они более осторожны, понимают важность каждого добытого очка. Впрочем, «Аугсбург» в его нынешнем состоянии точно не способен насолить гостям из Дортмунда.

Ставка: «Боруссия» выиграет у «Аугсбурга» + тотал меньше 4.5 мяча за 2.25.