Война за трон РПЛ: «Зенит» проверит амбиции «Локомотива»

1 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Локомотив». Это центральный матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги. После 13 туров расклад очень плотный: «Краснодар» лидирует, у «Локомотива» и ЦСКА по 27 очков, у «Зенита» — 26. Победа хозяев поднимет их в гонке и вставит палки в колёса конкуренту. Мотивация у обеих сторон будет запредельная. Стартовый свисток — в 20:15 мск.

Что думают букмекеры о центральном матче 14-го тура РПЛ

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.57, что приблизительно составляет 64% вероятности. Ничья идёт за 4.63, а победа «Локомотива» оценивается в 6.16.

Вместе с тем аналитики не сомневаются, что будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.69. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.71.

Что готовит к противостоянию «Зенит»

Петербуржцы подходят к игре на позитиве. Обыграли московское «Динамо» Валерия Карпина со счётом 2:1, хотя пришлось отыгрываться. Забили Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. Заметим и тактический поворот — Сергей Семак начал ту встречу без чистого центрфорварда, двигая Луиса Энрике на роль «девятки» под манёвры с флангов.

При этом у «Зенита» есть очень серьёзная потеря — капитан Дуглас Сантос травмировал плечо и, по сообщениям СМИ, выбыл до конца года. Его отсутствие в заявке уже сказалось против «Динамо». А целом же это снижает креатив и качество первого паса слева. Так что Семаку придётся снова перераспределять нагрузку и страховать этот фланг позиционными перестроениями.

С чем в Санкт-Петербург приедет «Локомотив»

«Локомотив» — по-прежнему единственный в чемпионате России, кто до сих пор идёт без поражений. Кроме того, недавно громко разобрался с одним из конкурентов — ЦСКА (3:0). Правда, затем застрял на тяжёлом поле с «Акроном» — 1:1. В команде Михаила Галактионова хотят действовать через перегруз центра и быстрые переводы на агрессивных исполнителей. В этом сезоне яркие матчи выдают Алексей Батраков и Дмитрий Воробьёв, плюс вернулся в обойму Сергей Пиняев.

Ключевой минус для гостей — дисквалификация Сесара Монтеса из-за перебора жёлтых карточек. В обороне, вероятно, тренерскому штабу придётся выбирать между Максимом Ненаховым и Егором Погостновым. Это повлияет на сыгранность пары центральных защитников. Особенно в выездной игре такого уровня. Всё-таки «Зенит» не просто мощный соперник, а ещё и один из конкурентов в борьбе за золото.

Прогноз на матч чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» 1 ноября 2025 года

Логично, конечно же, будет ждать инициативу со стороны хозяина поля. Высокий прессинг, розыгрыш через короткий пас и рывки Мостового и Луиса Энрике за спины — всё будет при подопечных Сергея Семака. Для «Локомотива» шансы — в быстрых переходах в атаку после потерь хозяев и после стандартов. Баринов и форварды активно будут бороться в штрафной. Что-то можно будет взять из дерби с ЦСКА.

Баланс сил очень тонкий. Форма петербуржцев на своём поле и в целом слегка перевешивает в их пользу, но гости не просто так претендуют на участие в чемпионской гонке. Прогнозируем, что встреча завершится вничью. У «Зенита» отлично работает прессинг и есть вариативность в атаке за счёт глубокого состава, а «Локомотив» до сих пор ни разу не проиграл. Ожидаем плотный матч. Счёт — 1:1 или 2:2.

Ставка: ничья в матче «Зенит» — «Локомотив» за 4.80.