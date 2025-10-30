«Хетафе» — «Жирона». Аксель Витсель поможет выйти из кризиса

Кто, если не такой опытный футболист, поднимет командный дух.

31 октября в матче 11-го тура испанской Примеры сыграют «Хетафе» и «Жирона». Встреча состоится на стадионе «Колисеум» в Хетафе. Начало — в 23:00 мск. Середняк будет принимать команду, которая находится на самом дне турнирной таблицы.

Коэффициенты букмекеров на матч «Хетафе» — «Жирона» 31 октября 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Хетафе» можно с коэффициентом 2.13, а шансы «Жироны» оценили в 4.10. Ничья идёт с коэффициентом 2.95.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятный счёт — 0:0 за 5.50.

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата Испании «Хетафе» — «Жирона» (31.10.2025)

«Хетафе» оправдывает статус середняка и даже находится в двух очках от зоны еврокубков. В 10 матчах этого сезона Примеры подопечные Хосе Бордаласа одержали четыре победы и столько же раз проиграли. В последней встрече первенства с «Атлетиком» (1:0) была прервана безвыигрышная серия из пяти матчей, а затем в Кубке Испании уничтожен «Интер Вальдеморо» (11:0).

А вот во время неудачной серии команда из Хетафе уступила «Барселоне» (0:3), «Осасуне» (1:2), «Реалу» (0:1), а вничью сыграла с «Алавесом» (1:1) и «Леванте» (1:1). Интересно, что на домашнем стадионе результаты хуже, чем на выезде. При своих болельщиках она выиграла только один из четырёх матчей — у «Овьедо» (2:0).

Адриан Лисо — талантливый и самый перспективный нападающий «Хетафе». Он забил три мяча в этом сезоне, но после выступлений за молодёжную сборную Испании никак не может вернуться к прежней форме. Роль лидера в атаке перетянул на себя 28-летний Борха Майораль. Забил четыре гола в последних трёх встречах, в которых принимал участие.

У «Жироны» всё намного хуже. Она занимает последнее место в таблице чемпионата Испании и лидирует по количеству пропущенных голов — 22. Худшая игра в обороне и ничуть не лучше реализация — девять забитых мячей. Однако есть причины считать, что Мичел Санчес скоро поднимет команду со дна.

Последние пять матчей в Примере получились весьма удачными. Команда сыграла вничью с «Атлетиком» (1:1), «Эспаньолом» (0:0), «Овьедо» (3:3), победила «Валенсию» (2:1) и продемонстрировала конкурентный футбол с «Барселоной» (1:2). В дерби сопернику повезло забить победный мяч в добавленное время.

Состав у «Жироны» вполне достойный. Даже Аксель Витсель демонстрирует хорошую форму, забив через себя «Барселоне». Постепенно адаптируется к Испании украинец Владислав Ванат. 39-летний Кристиан Стуани очень полезен в атаках. Вернулись в состав после травм Виктор Цыганков и Аззедин Унаи — это серьёзное усиление.

Предлагаем поставить на то, что «Жирона» выиграет у «Хетафе». Постепенно подопечные Мичела Санчеса подбираются к оптимальной форме, у них качественный состав, в котором есть молодые и очень опытные футболисты. Благодаря такому балансу получится выйти из кризиса. «Хетафе», в свою очередь, забил слишком много в Кубке Испании, из-за чего может расслабиться и испытать проблемы с реализацией в игре Примеры.

Ставка: «Жирона» выиграет у «Хетафе» за 4.10.