Два ударника устроят рубку! Чего ждать от UFC Fight Night 263

В ночь с 1 на 2 ноября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 263. Главным его событием станет бой в полулёгком весе между 12-м и 13-м номерами рейтинга — американцем Стивом Гарсией и представителем Уганды Дэвидом Онамой.

В соглавном поединке в тяжёлом весе сразятся Вальдо Кортес-Акоста и Анте Делия.

Где смотреть UFC Fight Night 263

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 263 можно на телеканале «Матч Боец». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда покажет и телеканал «Матч ТВ». Начало события ожидается в 23:00 мск 1 ноября, а бои основного карда стартуют ориентировочно в 2:00 мск.

Полный кард турнира UFC Fight Night 263

Основной кард:

Стив Гарсия — Дэвид Онама;

Вальдо Кортес-Акоста — Анте Делия;

Джереми Уэллс — Темба Горимбо;

Исаак Дулгарян — Ядьер Дель Валье;

Чарли Радтке —Даниэль Фрунза;

Аллан Насименто — Коди Дёрден.

Предварительный кард:

Талита Аленкар — Ариане Карнелосси;

Филип Роу — Сок Хюн Ко;

Монтсеррат Руис — Элис Арделян;

Кетлен Виейра — Норма Дюмон;

Донте Джонсон — Седрик Дюма;

Тимоти Куамба — Чан Хо Ли;

Кевин Кристиан — Билли Элекана.

Главный бой — Гарсия — Онама

Однозначного фаворита в этом бою нет. Букмекеры дают 1.73 на Гарсию и 2.16 – на Онаму. Да и вообще эти бойцы чем-то похожи. Оба долго пробивались в UFC, затем оба не слишком удачно начали карьеру в организации. Но сейчас идут на хороших сериях и вплотную приблизились к десятке сильнейших в дивизионе.

Гарсия — очень агрессивный парень. Ошеломить, подавить соперника, осыпать его градом ударов — это всё про Стива. В основном его бои заканчиваются нокаутами, правда, с Келвином Каттаром пришлось повозиться. Однако эта победа была уверенной, хоть и решением судей. За минуту в среднем Гарсия наносит более 13 ударов с точностью в 53%. Неплохо. Но при таком стиле ведения боёв неизбежно страдает защита. К тому же американец совсем не борется. То есть есть только один план, если он не работает — возникают сложности.

Похожая ситуация и у его соперника. У Онамы шесть побед в последних пяти поединках. Шикарная антропометрия по меркам полулёгкого веса, огромная сила от природы, что помогает защищаться от тейкдаунов. При этом низкий боевой IQ и довольно слабое кардио. Во второй половине боя африканец начинает уставать.

Вот такие два хаоса сойдутся. Вряд ли здесь мы увидим полный бой. Кто-то один всё равно допустит ошибку. А вот кто — мы гадать не будем. Просто поставим на ТМ 1.5 раунда за 1.87. Эти ребята не дадут никому заскучать.

Соглавный бой — Кортес-Акоста — Делия

И здесь шансы почти равны, причём небольшое преимущество отдают хорвату — на Делию предлагают коэффициент 1.85, а на его соперника — 2.00.

Что можно сказать об этих парнях? Делия залетел в UFC с двух ног — за две минуты вырубил опытного Марчина Тыбуру. Это заявка, Анте сразу же попал в топ-15. До UFC он успешно дрался в PFL, где, правда, уступал Валентину Молдавскому. Он достаточно агрессивен в октагоне и обладает неплохими навыками борьбы — важная опция для боя. Такой фишки у соперника нет.

Кортес-Акоста совсем недавно сражался с Сергеем Павловичем. Проиграл, однако выглядел очень достойно. Да и вообще у него всё не так плохо, шесть побед в восьми боях. У доминиканца мощный удар, он достаточно вынослив, и у него банально больше опыта. Правда, работает Вальдо исключительно в стойке, борьба — это не про него.

Непонятно, как Кортес-Акоста отреагировал на поражение от Павловича, это может стать важным фактором в предстоящем бою. У Делии же шанс отличный — вторая победа над статусным соперником может распахнуть дверь в элиту. Поверим в хорвата, на бумаге он видится более разносторонним бойцом. Да и успех в поединке с Тыбурой внимания заслуживает. Коэффициент 1.85.