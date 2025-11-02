«Лацио» — «Кальяри». В Риме снова нервно

Маурицио Сарри добился от команды прогресса, но на этот раз трудности обеспечены.

3 ноября в матче 10-го тура итальянской Серии А встретятся «Лацио» и «Кальяри». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме и завершит программу тура. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Лацио» — «Кальяри» 3 ноября 2025 года

Букмекеры отдают явное предпочтение римлянам. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 1.65, что равно приблизительно 61% вероятности. Победа «Кальяри» оценивается коэффициентом 5.80 (16%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.20, что составляет около 23%.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч 10-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Кальяри»

В Риме сойдутся соседи по турнирной таблице. Команды тихо-мирно идут в серединке, немного опережая график «очко за игру». Для «Кальяри» такое положение дел привычно и понятно. Амбиции сдержанные, после возвращения в элиту два года подряд боролись за выживание. 16-е место, затем 15-е. С учётом финансовых возможностей — более чем нормально.

У «Лацио» случай иной. Вслед за волшебным сезоном-2022/2023 с Маурицио Сарри, вторым местом в Серии А и попаданием в Лигу чемпионов дела испортились. Тренерская чехарда, постоянные ссоры и скандалы с боссами клубов, падение результатов. Впрочем, для зоны еврокубков этого достаточно. Два седьмых места кряду.

Ещё совсем недавно римляне находились в турнирной таблице ниже «Кальяри». А как иначе — три поражения в четырёх стартовых турах после буйного лета. Сарри тогда был близок к уходу вскоре после назначения из-за финансовых проблем и отсутствия трансферов. Потребовался долгий разговор с президентом Клаудио Лотито.

Постепенно дела пошли на поправку, беспроигрышная серия в конце сентября и октябре вывела «Лацио» в верхнюю половину турнирной таблицы Серии А. Другой важный момент — качественные результаты в родных стенах. Семь очков в четырёх встречах. Проиграли только «Роме», зато одолели «Ювентус», забили четыре мяча «Вероне» и три — «Торино».

У «Кальяри» с выездами дела обстоят на удивление бодро. Уступили действующему чемпиону «Наполи», да и то со счётом 0:1. Дело было аж в августе! С тех пор хлопнули «Лечче» (2:1), сыграли вничью с «Удинезе» (1:1) и спаслись в компенсированное время в игре с «Вероной» (2:2).

Говоря проще, исправно забивали и отбирали очки у середняков и аутсайдеров, уступили только явному фавориту. «Лацио», конечно, пошёл на поправку, однако в нынешнем состоянии он ближе скорее к «Удинезе», чем к «Наполи». Отсюда вывод: шансы хозяев, разумеется, выше, но разница не глобальная. На гол «Кальяри» дают нестыдный коэффициент 1.67, а ставка посмелее — Ф2 (+1) за 1.85.

Соперники выходили на поле в четверг, то есть проведут третий матч за восемь дней. График плотный, а скамейка коротковата что у тех, что у других. Темп вряд ли окажется высоким. Значит, ждать от «Лацио» лучшего футбола наивно. Победа возможна, но скорее натужная, чем уверенная. Для уверенности в Х2 за 2.45 «Кальяри» банально не хватает класса, а вот взять аутсайдера с форой — это вариант.

Ставка: победа «Кальяри» с форой (+1) за 1.85.